Farmaceútica Techdow Pharma dice que "no mantiene ninguna vinculación" con el director de Asistencia Sanitaria del SAS

Publicado 23/05/2019 13:39:18 CET

SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica Techdow Pharma Spain S.L. ha señalado que el actual director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Diego Vargas, fue empleado de la compañía durante cinco meses y que "causó baja" en la misma "por su interés en ocupar un puesto en el SAS, sin que desde entonces la compañía haya mantenido o mantenga ninguna vinculación con el mismo".

A través de un comunicado, la empresa ha apuntado que "en los últimos días han aparecido en diversos medios de comunicación y foros --en especial el Foro Andaluz de Atención Primaria-- diversas informaciones que vinculan al actual director general de Asistencia del SAS con Techdow Pharma Spain S.L, atribuyéndole el haber ordenado a diversos hospitales del sistema sanitario andaluz la compra del fármaco biológico Inhixa, comercializado por la compañía, dada su antigua condición de director médico de la misma hasta el pasado mes de febrero".

Así, Techdow Pharma ha indicado que con el fin "de aclarar cualquier duda" sobre su en el sector hospitalario español y, más específicamente, andaluz, quiere aclarar que es una compañía perteneciente al grupo de nacionalidad china Shenzen Techdow Pharmaceutical Co., Ltd, que trabaja en directa relación con Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd, el primer suministrador mundial de heparinas y proveedor habitual, desde hace décadas, de destacadas empresas farmacéuticas europeas y norteamericanas.

Y ha añadido que el producto, cuya comercialización se inició el 1 de octubre de 2018 --previa contratación del equipo comercial, médico y labores de premarketing en septiembre de 2018-- tiene la denominación de Inhixa, y es un biosimilar de Enoxaparina sódica "autorizado en el mercado de la UE mediante procedimiento centralizado".

Además, ha agregado que dentro de la estructura de la compañía, las responsabilidades de cada departamento "están claramente definidas" y que el contacto con los hospitales para presentar el producto y la oferta comercial "es responsabilidad exclusiva del equipo comercial, no del departamento médico, cuya función es presentar el producto en foros científicos, revisar documentación científica sobre el mismo y resolver las dudas que puedan surgir tanto a clínicos como a farmacéuticos".

La compañía ha agregado que en el marco del proceso normal de comercialización de productos farmacéuticos, Inhixa fue introducido en algunos hospitales españoles entre los meses de octubre y diciembre de 2018, "tras las negociaciones de nuestro equipo comercial con los hospitales --la decisión de adquirir o no un fármaco la toma un comité evaluador dentro de cada hospital--, al igual que otros biosimilares están introducidos en otros centros hospitalarios. Para el caso concreto en Andalucía, Inhixa está introducida en menos del 10% de los hospitales".

Igualmente, la farmacéutica ha manifestado que "como puede verificarse a través del propio SAS, el indicador de prescripción del contrato programa del SAS del 30% de biosimilares incluye a 17 familias terapéuticas, en las cuales no se menciona Inhixa, solo biosimilares de diversas familias de biosimilares, entre ellas de Enoxaparina (de las que existen 3 en el mercado)", una indicador, ha matizado, que "está en línea de los indicadores de otras comunidades autónomas".

Por último, la compañía ha asegurado que en la publicitación, difusión y comercialización de sus productos "ha actuado y actuará en todo momento en el mercado con pleno cumplimiento de la normativa vigente y los buenos usos y prácticas concurrenciales y comerciales, con la finalidad que la prestación farmacéutica sea más eficiente en términos económicos y de calidad, y ello permita que la sanidad mejore sus capacidades asistenciales de forma sostenible".