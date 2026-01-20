Farmacéuticos y el Hogar del Pensionista de Adamuz (Córdoba) se vuelcan con las víctimas "para todo lo que necesiten"

Uno de los vagones del tren Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz. - Rocío Ruz - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

La farmacéutica María José Toledano y el responsable del Hogar del Pensionista de Adamuz (Córdoba), Antonio Pérez, son dos de las personas que se han volcado en ayudar a las víctimas del accidente ferroviario que se ha cobrado la vida de al menos 42 personas, pues desde el primer momento se ofrecieron a colaborar para "todo lo que necesitaran" las víctimas del siniestro y sus familiares.

En este sentido y en declaraciones a Europa Press, María José Toledano, de la Farmacia Galán Ayllón, ha explicado que ella y sus compañeros, Amador y Magdalena, "estábamos de guardia" y "nada más enterarnos" del terrible accidente "le preguntamos a Protección Civil si necesitaban algo", pues "estábamos para todo lo que necesitaran", tanto de "material" como ayuda para curas.

Así pues, Toledano y sus compañeros se pusieron manos a la obra y se fueron a la Caseta Municipal donde empezaban a llegar los heridos de menos gravedad, donde estuvieron aportando material para curas y analgésicos que iban requiriendo los servicios de emergencias y "atendiendo a los heridos y las familias", todo ello además de ir hasta el centro de salud "a por las camillas" para poder mover a algunos de los heridos.

Por otro lado y también en declaraciones a Europa Press, el responsable del Hogar del Pensionista de la localidad, Antonio Pérez, ha remarcado que nada más conocer el accidente se puso en contacto con un concejal del Ayuntamiento local "para decirle que podía contar conmigo", motivo por el que mantuvo este edificio municipal abierto toda la noche para atender a los familiares que iban llegando y lugar al que los vecinos, en una ola de solidaridad "empezaron a traer mantas, comida y bebidas".

Igualmente, Pérez ha relatado que una vez "habían evacuado a todas las personas" de la Caseta Municipal "los familiares de los desaparecidos" se concentraron en el Hogar del Pensionista, lugar hasta el que llegaron los miembros de Cruz Roja "con los psicólogos" y se vivieron momentos muy duros ante la incertidumbre.

En este contexto Antonio Pérez ha comentado que "aquí había personas que recibían la noticia" de que ya habían localizado a sus familiares y venían de lugares como "Madrid, Alicante, Huelva, sobre todo de Huelva, y también de Málaga". "Por la mañana apañamos bocadillos y café" para la "gente que estaba allí trabajando en el accidente. Hemos arrimado el hombro todo el pueblo", ha concluido.