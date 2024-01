Farmacéuticos recomiendan la mascarilla en farmacias y destacan el "aumento exponencial" en la venta de antigripales

SEVILLA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof) recomienda "por precaución y prevención" el uso de la mascarilla en sus establecimientos, toda vez que destaca, tras las fiestas navideñas, el "aumento exponencial" en las ventas de test de Covid-19, mascarillas y medicamentos antigripales para "reducir los síntomas de las infecciones respiratorias".

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el vicepresidente del Cacof, Ernesto Cervilla, pese a que el Ministerio de Sanidad no establecerá finalmente este miércoles el uso obligatorio de las mascarillas en farmacias, como estaba incluido en la propuesta presentada en el consejo interterritorial.

De este modo, Cervilla ha apuntado que recomiendan las mascarillas en las farmacias sobre todo "a aquellas personas que vengan con algún tipo de síntoma o hayan estado en contacto ya sea por cuidador o familiar con persona que están con algún síntoma de infección vírica, Covid o gripe A o B".

"Nuestra postura es que se use, por supuesto, voluntariamente, pero igual que recomendamos el resto de medidas higiénico-sanitarias como el lavado de manos o el no estar en sitios donde haya acúmulo de personas", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que la obligatoriedad "es un tema de decisión administrativa y ahí nosotros no entramos; haremos lo que nos digan".

Pero "lo que estamos diciendo a todas las farmacias es que se recomiende su uso, siempre dejando un poco la libertad a cada uno de que haga un poquito lo que quiera, pero por precaución y por prevención creemos que es lo más adecuado", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que los clientes "no suelen poner pegas" cuando se les insta a usarla.

En este sentido, ha apuntado al "cambio de mentalidad", porque "ya estamos acostumbrados a ver personas con mascarilla". "Antes de la pandemia veíamos a una persona con mascarilla y pensábamos que era como un apestado, era un enfermo terminal, pero ahora esto ya es bastante habitual", con lo que en principio la gente "es bastante receptiva cuando le dices que, por favor, use la mascarilla".

Por otra parte, Cervilla ha subrayado que en las farmacias "se está notando muchísimo", tras las fiestas navideñas, la venta de test de Covid-19, de mascarillas y de medicamentos antigripales para "reducir los síntomas que dan esas infecciones respiratorias", con un "aumento exponencial" de las dispensaciones que se han hecho en las farmacias.

Además, el vicepresidente del Cacof ha querido dejar claro que "no hay ningún tipo de desabastecimiento" de este tipo de medicamentos y material.