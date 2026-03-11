La fase provincial de la XXXIX Olimpiada de Química ya tiene ganadores en Jaén

Participantes en la fase provincial de la XXXIX Olimpiada de Química - UJA

JAÉN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los tres primeros clasificados en la fase provincial de la XXXIX Olimpiada de Química, que representarán a la provincia de Jaén en la fase nacional son Pablo Garzón, del Colegio Cristo Rey (Jaén), Alejandro Alcalde, del IES Francisco de los Cobos (Úbeda), y Víctor Muñoz, del IES Virgen del Carmen (Jaén).

La Universidad de Jaén ha acogido la celebración de la fase provincial de la XXXIX edición de la Olimpiada de Química, que ha contado con la participación de una treintena de estudiantes, procedentes de centros de Secundaria y Bachillerato de los municipios jiennenses de Alcaudete, Jaén capital, Baeza, Linares, Úbeda, Torredonjimeno y Villacarrillo.

Las pruebas, organizadas por la Universidad de Jaén, en colaboración con la Facultad de Ciencias Experimentales y la Asociación de Químicos de Andalucía (AQA), han consistido en dos ejercicios, uno de problemas y otro sobre diferentes cuestiones.

En el descanso de la prueba, los estudiantes, junto con sus profesores, asistieron a la charla divulgativa 'El gran arte de la Alquimia', impartida por el profesor del Departamento de Química Física y Analítica Francisco Partal.

Los tres estudiantes ganadores serán invitados a participar próximamente en una ceremonia de entrega de premios junto con los ganadores del resto de olimpiadas celebradas en la UJA y disfrutarán de matrícula gratuita en el caso de decidir estudiar algún grado de los que ofertará la UJA para el curso 2026/2027.

La fase nacional de la XXXIX Olimpiada de Química tendrá lugar en Alicante, del 24 al 26 de abril. Este evento, promovido por la Real Sociedad Española de Química y el Ministerio de Educación y Formación Profesional y Deportes, tiene entre sus objetivos estimular a los estudiantes a buscar la excelencia en esta disciplina científica y promover la relación entre alumnado, profesorado y científicos de toda España.