Fatrans valora el "esfuerzo titánico" del Gobierno y no ve "argumentos" para que los transportistas sigan en paro

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza del Transporte (Fatrans) ha valorado este viernes el "esfuerzo titánico" realizado por el Gobierno para alcanzar la pasada madrugada un acuerdo con el Comité Nacional del Transporte, que representa a las asociaciones mayoritarias de transportistas, y con el que ha pactado una batería de medidas ante la subida de los carburantes. A juicio de Fatrans, los transportistas en huelga desde hace una semana, que no participaron en la reunión y no se plantean por ahora desconvocarla, "se quedan sin argumentos para seguir en paro".

"El Gobierno ha hecho un esfuerzo titánico doblando la cantidad que ofrecía hace unos días" con medidas que "recogen en grandísima parte las reivindicaciones" de los transportistas que iniciaron la huelga, ha dicho el presidente de Fatrans, Antonio Amarillo, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press.

Amarillo ha puntualizado que se refiere a "las reivindicaciones lógicas, legales y que se pueden sacar, no de las que son una utopía", a su juicio. El acuerdo alcanzado esta madrugada prevé treinta medidas que supone un "esfuerzo" económico de más de 1.000 millones de euros, entre las que destacan un descuento de 20 céntimos por litro en combustible para el sector que incluye gasóleo, gasolina, gas y adBlue, de los cuales el Estado aportará 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos por litro.

Asimismo, el Gobierno pondrá en marcha ayudas directas por un importe de 450 millones de euros para empresas de transporte de mercancías y pasajeros en función del tipo de vehículo. En concreto, la cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero que incluye taxi, VTC y ambulancias.

Amarillo ha enumerado estas medidas apuntando que "van directamente al camión" y argumentando que, dado que los huelguistas "dicen que tienen el 85% de los camiones que ruedan", pues "le va a beneficiar directamente a ellos".

"Creo que se quedan sin argumentos para seguir en paro", ha agregado el presidente de Fatrans, que no se ha mostrado sorprendido por la reacción de los convocantes del paro de no desconvocar por ahora su huelga. "Ellos lo dejaron claro que no reconocen al Comité nacional, si no lo reconocen al Comité no reconocen las negociaciones", ha razonado Amarillo, quien ha considerado que ahora "hay que tener la cabeza fría".

Sobre el malestar entre los convocantes de la huelga por no haber sido recibidos por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, Amarillo ha sostenido que "hay que recibir a todo el mundo", aunque ha justificado que "el Gobierno se escuda en algo democrático": "El cauce democrático es el Comité nacional, donde todo el mundo puede estar representado si acredita a quien representa".

A título personal y "como empresario", ha agregado, ha apuntado que "llega un momento en el que hay que reunirse". "Se está produciendo un desastre económico en España", ha finalizado.