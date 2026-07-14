La Federación de Mayores asegura que hay 5.687 andaluces con derecho a residencia que "siguen sin recibir la plaza"

Archivo - Una anciana sale de un centro residencial para mayores. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha presentado su análisis mensual de los datos oficiales del Sistema de Información del SAAD del que ha destacado que 5.687 personas en Andalucía cuentan ya con un Programa Individual de Atención (PIA) resuelto para el servicio de Atención Residencial --es decir, la Administración ya les ha reconocido formalmente el derecho a una plaza-- y, sin embargo, "siguen sin recibir la prestación efectiva".

De las 32.377 personas con PIA resuelto para Atención Residencial en Andalucía, "sólo" 26.690 tienen ya la prestación efectiva. "Las 5.687 restantes tienen un derecho reconocido que aún no se ha traducido en una plaza real", advierte la FOAM en una nota. El análisis semestral de FOAM confirma, a juicio de la entidad, que "no es un dato puntual: la cifra subió de forma sostenida desde diciembre de 2025 hasta un máximo de 6.930 en mayo, un 64% más en cinco meses, y, aunque junio registra una mejora, Andalucía cierra el semestre con 1.454 personas más en esta situación que en diciembre".

El coste humano de esta demora es "medible". Entre enero y junio de 2026, un total de 24.220 personas fallecieron en Andalucía con algún vínculo abierto con el sistema de dependencia. "De ellas, 1.592 murieron sin haber sido siquiera valoradas y otras 776 lo hicieron ya reconocidas como dependientes, sin haber recibido la prestación asignada: en total, 2.368 personas murieron esperando, el 15,3% de todo el país".

En aportación propia por persona con derecho reconocido, Andalucía es la comunidad autónoma con "menor esfuerzo propio de España, posición que no ha abandonado en ningún año desde 2018", según el análisis de la FOAM. En 2025, la Junta destinó 4.420 euros por persona, frente a los 5.604 euros de media nacional. "La comunidad no puede escudarse en la insuficiencia de la financiación estatal para justificar su propio nivel de gasto", ha lamentado la entidad.