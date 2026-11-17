José Barragán y Juan Cruz, de la Federación Andaluza de Memoria Democrática, en el Parlamento de Andalucía. - JOAQUIN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Memoria Democrática ha lamentado este martes la cantidad "residual" que destina la Junta de Andalucía en su proyecto de presupuestos para 2027 a políticas relacionadas con la reparación de las víctimas y familiares de la represión franquista.

Igualmente, la entidad ha sostenido que "el acuerdo con Vox es una excusa" para el PP, al que le "viene bien" el Gobierno en coalición en esta materia para así "escurrir" su obligación de cumplir con lo recogido en la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. El PP, ha dicho la Federación, tiene "una obsesión para no cumplir" con la citada norma.

En sus intervenciones en la comisión de Economía en el Parlamento para recabar las aportaciones de los agentes sociales al proyecto de cuentas para el próximo ejercicio presupuestario, Juan Cruz y José Barragán, de la Federación Andaluza de Memoria Democrática, han coincidido en señalar que "nos duele este desprecio a las familias" de las víctimas.

"No es sólo insuficiencia económica o presupuestaria. Es una agonía que el Gobierno andaluz ignora desde 2019 mientras sigue mirando a su derecha", ha señalado Cruz en su discurso, en el que ha puesto el acento en los trabajos de la Fosa Monumento en el cementerio de Sevilla --"no se incorpora nada del protocolo en los presupuestos"-- o de la fosa de San Rafael en Córdoba.

La Federación Andaluza de Memoria Democrática ha sostenido que el dinero que prevé el presupuesto para exhumaciones "viene" de las transferencias del Gobierno, por lo que ha exigido que "se ejecute". "Es frustrante ver año tras año estas cantidades mínimas" por parte del Gobierno andaluz.

José Barragán ha lanzado un aviso sobre la falta de políticas y actividades relacionadas con la Memoria Democrática: "Vemos entre los jóvenes mensajes de aceptación del Franquismo. Ese será el legado del PP, el legado de Juanma Moreno, en esta materia".