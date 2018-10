La Federación de Vecinos reprocha al Ayuntamiento de Córdoba "el anuncio de ejecución de vías ciclistas sin consenso"

Publicado 20/08/2018 17:47:59 CET

CÓRDOBA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara de Córdoba ha mostrado su "total disconformidad con el anuncio de la ejecución de tramos de vías ciclistas, que ha hecho el área de Movilidad en fechas pasadas".

En una nota, el colectivo ha precisado que no está en contra de por sí de los carriles bicis, sino que "la concreción de la ejecución de estas obras no ha sido consensuada, ni discutida por los órganos que deben, según el Reglamento de Participación Ciudadana, participar en la toma de este tipo de decisiones, esto es consejos de Distrito, Consejo del Movimiento Ciudadano, etc".

Al respecto, la junta directiva ha recordado que "al tratarse de obras que influyen considerablemente en la vida diaria de vecinos deben tratarse en estos órganos, y de una forma consensuada llegar a acuerdos sobre su trazado y ejecución".

"Es más, en este caso se había llegado al acuerdo de facto, que los proyectos de ejecución se debatirían en los consejos de Distrito afectados y si la instalación de estos carriles afectaba a más de un consejo, fuera el Consejo del Movimiento Ciudadano el que conociera todo lo concerniente al proyecto", según han explicado.

En este sentido, han subrayado que "este es el camino que toda obra tan importante para la ciudadanía debiera recorrer", dado que "son los ciudadanos, representados en sus órganos, los que conocen la problemática de su barrio, distrito, etc", han remarcado.

De este modo, la junta directiva de Al-Zahara ha recalcado que "cuando se plantean este tipo de actuaciones tan importantes hay que tener en cuenta multitud de factores, tales como la previsión de cómo va a verse afectado el servicio público, el aparcamiento en la zona, acceso a cocheras, anchura de acerado, etc".

Dichas cuestiones, han agregado, "no son mucho menos banales, deben ser conocidas para su tratamiento y discusión y no deben ser impuestas unilateralmente", puesto que "de esta manera solo acarrearía malestar y desencuentro con las vecinas y vecinos", han advertido.

"En algunas zonas donde se ha anunciado esta ejecución del carril bici, es imprescindible que haya un conocimiento pleno de la planificación de la obra, ya que se antoja muy difícil la realización de ésta sin el debido consenso vecinal y lo que es más grave aún, no se llega a entender su encaje urbanístico por la dificultad de ejecución", según ha expuesto el colectivo vecinal.

Por todo ello, desde la federación han emplazado al Ayuntamiento para que "de una forma detallada dé a conocer a toda la ciudadanía los planes de ejecución de carriles bici y no sea sólo una información sesgada".