Feijóo abre el "PP actual" a la gente "con sentido de Estado" que ahora "no cabe en el partido de Sánchez"

Reivindica la "responsabilidad" de su partido para conseguir la "rectificación" de la Ley del 'sólo sí es sí'



MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha realizado este jueves una invitación a sumarse al PP "actual" que él lidera a la "gente con sentido de Estado" que ahora "no cabe en el partido de Sánchez", en referencia al PSOE.

Así lo ha trasladado el dirigente del PP en el transcurso de su intervención en el acto de presentación del candidato 'popular' a la Alcaldía de Mairena del Alcor (Sevilla), Juan Manuel López, en la caseta del PP en la feria de dicho municipio, en la que ha estado acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno.

Alberto Núñez Feijóo ha manifestado que "si el PSOE ha renunciado a sus principios, no es culpa del PP", y "algún día el Partido Socialista volverá a ser el Partido Socialista, y ahí nos volveremos a encontrar para construir una mejor España".

Mientras tanto, según ha añadido, si "la gente que cree en las instituciones, que quiere crecimiento económico, un mejor empleo, un acuerdo social en la vivienda, no cabe en el partido de Sánchez, cabe en el PP", donde también cabe quien cree "en la política de la verdad, en el entendimiento", según ha añadido.

"Todos los que creen en esto, los que quieran trabajar juntos, caben en el PP actual, el de Juanma Moreno y el de toda España", ha proclamado Feijóo, que ha dado así la "bienvenida" a quienes quieran "recuperar esa ilusión, esas ganas", a ese PP que "no tiene más objetivo que servir a España", según ha sentenciado.

En esa línea, el líder 'popular' ha reivindicado al suyo como un "partido de Estado" tanto desde la oposición como desde el Gobierno, y ha aseverado que su misión no es "hacerle oposición a España, sino al Gobierno de España" que preside Pedro Sánchez, y "por encima de los errores del Gobierno, de sus desprecios a la oposición, de la irresponsabilidad" del Ejecutivo y de los partidos que le apoyan "está el PP", ha aseverado.

"RESPONSABILIDAD" DEL PP FRENTE A LA 'LEY DEL SÓLO SÍ ES SÍ'

Al hilo, ha reivindicado la "responsabilidad" que, a su juicio, ha puesto sobre la mesa el PP "consiguiendo la reforma de una chapuza legal", en referencia a la conocida como Ley del 'sólo sí es sí' que ha supuesto "1.000 rebajas de penas y 100 excarcelaciones" de agresores sexuales.

Feijóo ha valorado que, con la reforma que ha validado este jueves el Congreso de los Diputados, los delitos que se cometan a partir de que ésta entre en vigor "volverán por lo menos a tener las mismas penas que tenía cuando legisló el PP y llegamos al Gobierno", y ha incidido en subrayar que desde su partido se advirtió de que "había que modificar esa ley", pero "nos insultaron y despreciaron", según ha lamentado.

Ha añadido que "duele" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "haya querido reformar la ley ahora porque hay elecciones y supongo que ha visto que eso le hace daño electoral", y ha apuntado que él no pide que "se reconozca, ni siquiera que se aplauda" a los 'populares' "la rectificación que hemos conseguido del Gobierno". "Sería suficiente que Sánchez cesara a los responsables de esa ley", ha apostillado Feijóo antes de advertir de que el presidente está en una situación en la que "no puede cesar" a algunos de sus ministros.

El líder del PP ha reivindicado que "España es mucho mejor que Sánchez y que el Gobierno que tiene, y la política española es mucho mejor que la política del sanchismo", y ha dicho que si él se "resignara a que la mejor política de España es la del sanchismo, y no estuviera convencido de que España merece una política honesta, no me dedicaría a la política".

Feijóo ha reivindicado así una política "con principios, que una a la gente, que nos devuelva la ilusión", y ha subrayado que tiene "todas las ganas para presidir el Gobierno de España porque creo en España; en el país y en todas las comunidades autónomas que lo integran, empezando por la principal, por Andalucía", según ha aseverado para concluir reivindicando "la política de construir y no de destruir", y una "política de Estado", que no se reduce a "chascarrillos, ruedas de prensa, fotografías y 'tuits'", según ha advertido.