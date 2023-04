Feijóo anima a Moreno a seguir ejerciendo sus competencias con "lealtad constitucional" y "autonomismo andaluz"

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este jueves el modelo de la "lealtad constitucional y del autonomismo andaluz" que, en su opinión, abandera el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, a quien ha animado a seguir ejerciendo sus competencias como jefe de gobierno autonómico "con respeto" a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.

El líder nacional del PP ha participado junto a Moreno en el acto de presentación del candidato del PP a la reelección como alcalde de Mairena del Alcor (Sevilla), Juan Manuel López, celebrado en la caseta del PP en la feria de dicho municipio, desde donde ha defendido que el "modelo" de gobierno del también presidente del PP andaluz es el "útil para Andalucía y para España".

"No cambies el modelo, sigue trabajando desde la lealtad, con la Constitución y el Estatuto en la mano, ejerce tus competencias con respeto", ha alentado en esa línea Feijóo a Moreno, al tiempo que ha contrapuesto ese modelo por el que, a su juicio, sirve al Gobierno de Pedro Sánchez.

Así, el presidente del PP se ha preguntado si el "modelo" que "supone respeto para el Gobierno de España" actual del PSOE y Unidas Podemos requiere "declarar la independencia, conseguir modificar el Código Penal para rebajar las penas a quienes declaran la independencia" de un territorio de España o "utilizan y malversan fondos públicos", o si es el modelo de quien dice que no es español y se quiere "ir de España", y ha remitido "ese modelo" para "Sánchez y los independentistas".

REIVINDICACIÓN DE LA "ILUSIÓN"

Feijóo ha reivindicado "la ilusión por hacer las cosas mejor, por seguir aprendiendo, por crecer, trabajar, estudiar, tener mejores resultados", por que "la gente viva mejor, por repartir la riqueza que creamos, por hacer más centros de salud, más políticas sociales, crear más empleo". "Eso es lo que mueve el mundo, la ilusión para ser mejores, para que Andalucía y el conjunto de España vuelvan a ser la décima potencia económica del mundo, esa es la ilusión que nos mueve", ha proclamado el líder 'popular'.

Ha añadido que "ser candidato del PP es mucho más que ir en una lista; es gestionar el legado de la Constitución y del Estatuto de Autonomía; es llevar la bandera de la recuperación económica", ha abundado, y ha sostenido que "cada vez que hubo crisis en España, el PP ganó, y con mayoría, para solucionar las crisis económicas que heredamos".

Feijóo ha reivindicado "la ilusión por comprometerse a que las cosas vayan bien, por cambiar lo que no funciona, por comprometerse con la gente, porque sólo dependemos de la gente" y "no tenemos más interés que acertar con la gente", según ha enfatizado para proclamar que "no dependemos de nada ni de nadie que no sea la gente del conjunto de España", y "queremos el voto de las urnas, no el de los despachos".

De igual modo, el líder nacional de los 'populares' ha sostenido que ser candidato en el PP de Andalucía actualmente, "en cualquiera de sus ayuntamientos, es todavía una mayor responsabilidad, porque ahora no vale decir que en Andalucía ganamos en un sitio y perdemos en tres", sino que "ganamos en los cuatro sitios y gobernamos en tres", ha destacado antes de augurar que su partido va a "ganar" en esta comunidad en los próximos comicios locales del 28 de mayo "como ganamos en las autonómicas" del 19 de junio del año pasado.

Al respecto, Feijóo ha reivindicado aquel triunfo por mayoría absoluta del PP-A de Moreno como "el cambio político más potente que ha habido en España, la hazaña democrática más importante que ha ocurrido en los últimos 40 años" en el país, y ha advertido de que su único "sistema de orientación en política" es el de "los resultados", y "cuando no se gana" hay que "mejorar" y "cambiar para ganar".

DOÑANA

"Hemos venido a ganar, no a perder ni a empatar", ha aseverado Feijóo, que también ha apuntado que Andalucía "ha sido víctima de décadas de dejadez socialista", y ha criticado que después de casi 40 años de gobiernos del PSOE en Andalucía en los que se hizo "poco o muy poco" por el Parque Nacional de Doñana, ahora se critique desde el Gobierno de Pedro Sánchez al de Juanma Moreno a propósito de ese espacio natural y al hilo de una proposición de ley de PP-A y Vox para ampliar zonas de regadíos después de que, en sus cinco años en La Moncloa, "realmente lo que más ha hecho" el presidente Sánchez por Doñana haya sido "irse de vacaciones cada vez que puede" allí.

Asimismo, Feijóo ha manifestado que, "cuando alguien que pierde la razón se pone a insultar, a bloquear, a desprestigiar, es el síntoma inequívoco de que se ha equivocado", y al hilo ha criticado que "desde el Paseo de la Castellana" de Madrid, y en alusión a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se tachara de "señorito andaluz" a Juanma Moreno, un "hijo de emigrante que nació en Cataluña", según ha aseverado el líder del PP.

"Decirle a un andaluz que nació en Cataluña que es un señorito andaluz es una falta de respeto a Andalucía", ha remarcado Alberto Núñez Feijóo, que ha denunciado que, "cada vez" que el Gobierno de Moreno "ha tenido propuestas, ha traído cuestiones para discutir, con lealtad al Estado, al Gobierno de España, a la Constitución, automáticamente han sido contestados" desde el Ejecutivo de Sánchez.

"Y la pregunta que se hace un presidente autonómico, que es el representante del Estado en la comunidad autónoma, es cuál es el modelo de comunidad autónoma que supone respeto para el Gobierno de Sánchez", ha abundado Feijóo para concluir reivindicando el modelo de "lealtad constitucional" y "autonomismo andaluz" de Juanma Moreno.