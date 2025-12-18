Feijóo concluye que los andaluces sí saben "contar" al aprobar sus Presupuestos tras su "broma" diciendo lo contrario

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo interviene durante la cena de navidad del PP de Madrid, en la Finca La Alquería, a 15 de diciembre de 2025, en Alcorcón, Madrid (España). (Foto de archivo). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado la aprobación, este jueves, del Presupuesto andaluz para el próximo año 2026 para señalar que era "una broma" la afirmación que a comienzos de esta semana realizó acerca de que "los andaluces no saben contar".

"Que aprobéis los Presupuestos demuestra que sabéis CONTAR. Y la forma en la que habéis recibido en Andalucía una broma hecha por un gallego en una cena de Navidad en Madrid demuestra el arte que tenéis", ha comentado el líder del PP en un apunte en su cuenta en la red social 'X' que ha compartido el presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno.

Alberto Núñez Feijóo ha respondido así a un comentario que previamente había publicado Juanma Moreno en la misma red social destacando la aprobación del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz para el próximo año 2026, que el Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves con los votos a favor del PP-A, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara autonómica en la actual legislatura.

Así, Juanma Moreno ha valorado la aprobación de esas cuentas y ha compartido un fragmento de vídeo del momento en que parlamentarios del PP-A han cantado villancicos en el salón de plenos tras finalizar el último Pleno del año y previo a las vacaciones navideñas.

El pasado lunes, Feijóo bromeó en la tradicional cena de navidad del PP de Madrid señalando que "los andaluces no saben contar" al presumir de que Galicia tiene "los mayores kilómetros de costa de España". "Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar, las rías tienen doble costa", comentó el líder 'popular', que ha recibido en los últimos días críticas de dirigentes políticos como la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, sobre esas palabras en relación a los andaluces.

Este jueves, el propio Feijóo ha señalado que era "una broma hecha por un gallego en una cena de Navidad en Madrid" aquel comentario, y ha señalado, en un mensaje dirigido a Juanma Moreno, que el villancico del que el presidente andaluz ha compartido un vídeo "demuestra que sabéis cantar".

Y "que aprobéis los Presupuestos demuestra que sabéis CONTAR", ha añadido el presidente del PP antes de concluir su comentario de 'X' trasladando a Juanma Moreno que "la forma en la que habéis recibido en Andalucía una broma hecha por un gallego en una cena de Navidad en Madrid demuestra el arte que tenéis. Enhorabuena y un abrazo para todos", ha finalizado Feijóo su 'tuit'.