Feijóo destaca la "humanidad y fuerza" de los andaluces ante "los desafíos": "Tenéis un futuro prometedor"

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una acto. Imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en valor la "humanidad y fuerza" de los andaluces ante "los desafíos", al tiempo que ha asegurado que la comunidad tiene "un futuro prometedor por delante".

Así lo ha señalado en un mensaje publicado en la red social 'X', consultado por Europa Press, con motivo de la conmemoración este sábado, 28 de febrero, del Día de Andalucía.

Feijóo ha subrayado que "el pueblo andaluz es cultura, arte, trabajo, tradición y alegría, pero también humanidad y fuerza ante los desafíos, como ha demostrado a toda España recientemente"