Feijóo, sobre la negociación con Vox en Valencia: "Saldrá todo bien"

El presidente del PP, Albero Nuñez Feijoo, durante el congreso del PP-A. A 9 de noviembre de 2025. Tercera, y última, jornada del XVII Congreso del PP-A, que incluye la intervención de los presidente del PP, Albero Nuñez Feijoo, y del presidente de la Jun - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este domingo, en relación con las negociaciones con Vox para elegir a un nuevo presidente en la Comunidad Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón, que "saldrá todo bien".

"Vamos al Congreso del PP en Andalucía y saldrá todo bien", ha manifestado Feijóo a los periodistas en Sevilla, tras ser cuestionado sobre si confía en que se llegue a un acuerdo con Vox en la Comunidad Valenciana.

Feijóo ha pronunciado estas breves palabras durante su asistencia, junto al presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, a la clausura del 17 Congreso del PP-A que se ha celebrado este fin de semana en Sevilla.