Felipe González subraya que no presentar PGE "incumple" la Constitución: "Convoqué elecciones cuando no pude hacerlos"

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno socialista Felipe González ha aseverado este jueves que es "un incumplimiento constitucional" no presentar Presupuestos Generales del Estado (PGE) cada año, y ha recordado que "la primera vez" que él no pudo sacar adelante las cuentas anuales cuando era jefe del Ejecutivo "convocó elecciones" generales tras acabar su mandato como presidente de turno de la Unión Europea, en alusión a las que se celebraron en marzo del año 1996.

Así lo ha puesto de relieve el que fuera también secretario general del PSOE durante su participación en un coloquio con el presidente de la Asociación Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur), José Manuel González, en una jornada organizada por dicha asociación en Sevilla.

En este marco, Felipe González ha criticado que "desde hace dos años" el Ejecutivo de Pedro Sánchez gobierna con "una teórica prórroga de Presupuestos", cuando el Presupuesto es "el instrumento que define la voluntad política de un Gobierno, los ingresos, los gastos, el déficit y los objetivos" a cumplir.

Además, ha remarcado que "la Constitución dice que tenemos que presentar un Presupuesto tres meses antes de que acabe el año", y ha criticado que "en debates en las televisiones" oye decir que "parece que el Gobierno (actual) está renunciando a hacer Presupuestos para este año".

"Es que no hay Presupuesto", así que "sobre qué se va a discutir, si no hay Presupuestos" y los de este año "tenían que estar presentados ya en septiembre u octubre del año pasado", ha manifestado el expresidente, que ha apostillado además que "el Presupuesto no se hace sumando las reivindicaciones de unos y de otros y, una vez que se suman todas para ver si se tiene una hipotética mayoría, se va a ver de dónde se saca el ingreso necesario para cubrir esa necesidad".

"TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE"

Y "mucho menos en tiempos de incertidumbre" como los actuales, según ha abundado el histórico dirigente socialista, que ha dicho que no había vivido "ningún momento más incierto" como el actual.

Ha recordado además que "la primera vez" que, durante su etapa como jefe del Ejecutivo, "no pude hacer Presupuestos, acabé el mandato de la presidencia de la Unión Europea y convoqué elecciones".

A la pregunta de si esto tiene "solución", Felipe González ha respondido que "sí", y que ésta pasa por que "se gobierne de acuerdo con la Constitución", y al respecto ha valorado el acuerdo alcanzado en Alemania entre el partido democristiano y el socialdemócrata para reformar la Constitución de aquel país para aumentar el gasto en defensa.

VERÍA "FACTIBLE" UN ACUERDO ENTRE PSOE Y PP

El expresidente ha indicado además que sería "perfectamente factible" que "los dos grandes partidos" en España --en referencia a PSOE y PP-- se unieran en torno a un acuerdo como el de Alemania, y en ese punto ha aludido a la etapa de la Transición de la dictadura de Francisco Franco a la democracia constitucional en España, y ha subrayado que aquel proceso fue "el fruto de varios pactos".

Felipe González ha sostenido que "de ninguna manera" era en aquella época "más fácil" alcanzar un pacto entre partidos enfrentados como lo sería ahora, porque entonces "cada uno veníamos de un lugar completamente distinto y de una herencia de una dictadura", y en esa línea ha valorado que, en ese contexto, se alcanzara un "pacto" entre partidos distintos que posteriormente "algunos degradaron" en España, empezando "con los 'podemitas' en el año 2015", diciendo que "era el pacto del bipartidismo", pese a que a las primeras elecciones se presentaron "420 siglas" distintas, ha puesto de relieve el expresidente.