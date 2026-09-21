Fepamic sitúa a Córdoba en el centro de la innovación social con la primera edición de Innodiscap

Representantes institucionales en la inauguración de las I Jornadas Técnicas de Innovación Social y Discapacidad Innodiscap 2026 de Fepamic. - FEPAMIC

CÓRDOBA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba (Fepamic) ha inaugurado este lunes en el Palacio de Congresos de la capital las I Jornadas Técnicas de Innovación Social y Discapacidad Innodiscap 2026, un encuentro que durante dos días reúne a profesionales, universidades, administraciones públicas y entidades sociales para compartir conocimiento y explorar nuevas respuestas ante los retos actuales de la discapacidad.

Con esta primera edición, Fepamic refuerza su apuesta por la innovación social como herramienta para transformar problemas reales en nuevas formas de trabajar, prestar apoyos y generar oportunidades, situando a Córdoba como punto de encuentro entre conocimiento, experiencia y práctica.

La apertura institucional ha contado con la participación del alcalde, José María Bellido; la coordinadora de Cepes, Isabel Rueda; la presidenta de Cermi Andalucía, Marta Castillo; la delegada de Derechos Sociales de la Diputación y presidenta del IPBS, Irene Aguilera; el viceconsejero de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, José Repiso, y la presidenta de Fepamic, Sara Rodríguez.

Al respecto, el alcalde ha señalado que "la ciudad ha avanzado de manera significativa, aunque todavía queda camino por recorrer". La coordinadora del Área de Fondos Comunitarios de Cepes Andalucía ha reivindicado la aportación de las personas con discapacidad al empleo y a la Economía Social. "La discapacidad no resta, suma", ha afirmado, antes de aseverar que "el éxito de estas jornadas está más que demostrado".

Por su parte, la presidenta de Cermi Andalucía ha destacado que "Córdoba se está convirtiendo en una ciudad referente en inclusión y accesibilidad gracias al compromiso con el movimiento asociativo, un ámbito en el que Fepamic tiene mucho que decir". También ha recordado que cualquier proceso de innovación debe construirse contando con sus protagonistas: "Nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad".

El delegado de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento, Bernardo Jordano, ha abordado las oportunidades que abre la Inteligencia Artificial. Una tecnología que, "aunque para buena parte de la sociedad pueda representar un recurso añadido, para muchas personas con discapacidad supone un empate social". No obstante, ha advertido de que "innovar no consiste únicamente en incorporar tecnología: También va de revisar procesos, y en eso Cuida Dúo es un proyecto muy acertado". En referencia al encuentro, ha añadido que "con Innodiscap ganamos todos".

La delegada de Derechos Sociales de Diputación ha puesto el foco en la diferencia entre inclusión y pertenencia. Ha defendido que "no basta con facilitar la presencia de las personas en los distintos espacios, sino que es necesario avanzar hacia entornos en los que puedan participar, aportar y sentirse parte activa de la comunidad".

Y el viceconsejero de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta ha valorado la riqueza de los contenidos y perfiles reunidos en Innodiscap. Asimismo, ha resaltado "la importancia de generar espacios capaces de aglutinar a administraciones públicas, entidades sociales, empresas, universidades y profesionales para compartir conocimiento y construir respuestas conjuntas".

"LA INNOVACIÓN ES LA HERRAMIENTA"

En la apertura, la presidenta de Fepamic ha planteado la innovación como un proceso ligado a la evolución de la propia inclusión. "La inclusión ha cambiado, está cambiando y seguirá cambiando", ha señalado, para defender que "cada avance social obliga también a plantearse nuevas preguntas y revisar las respuestas existentes". Rodríguez ha insistido en que "innovar no consiste únicamente en incorporar tecnología o desarrollar nuevos proyectos".

"La innovación no es el destino; es la herramienta", ha afirmado, subrayando que "la innovación social comienza cuando se identifica un problema que todavía no está siendo resuelto suficientemente bien y se experimenta, evalúa y aprende hasta construir una respuesta mejor".

Este planteamiento ha articulado la primera jornada de Innodiscap, concebida no como sucesión de ponencias aisladas, sino como una conversación que conecta innovación, colaboración, experimentación, adaptación, cuidados y transferencia de conocimiento.

La conferencia inaugural ha corrido a cargo de Natalia Rodríguez, fundadora y CEO de Saturno Labs y Premio Nacional de Innovación 2023, quien ha abordado cómo construir nuevas respuestas ante problemas sociales que evolucionan cada vez con mayor rapidez.

La mesa 'Innovar para incluir' ha reunido a José Hernández-Ascanio, docente e investigador de la Universidad de Córdoba; Isabel Rueda, coordinadora del Área de Fondos Comunitarios en Cepes; Nuria Campón, coordinadora territorial de la Fundación Santa María la Real, y Sain Milena López, TeamCoach en Mondragon Team Academy para analizar cómo el conocimiento, colaboración y transferencia permiten convertir una iniciativa innovadora en transformación social.

CUIDA DÚO: INNOVAR DESDE UN PROBLEMA REAL

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la presentación de Cuida Dúo, realizada por Sara Rodríguez y Raquel Osuna, responsable de la Dirección Estratégica del Área Sociosanitaria de Fepamic. El proyecto nació en la Residencia para Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas de Fepamic ante varios retos simultáneos: la exigencia física y psicoemocional del trabajo de cuidados, el mantenimiento del empleo de profesionales cuyas capacidades pueden evolucionar con el tiempo y las mayores dificultades de acceso laboral de determinados perfiles de discapacidad.

Entre los resultados expuestos figuran una reducción objetiva del tiempo dedicado a tareas de máxima exigencia, una mejora en la valoración del modelo por parte de las personas trabajadoras y evolución favorable de indicadores relacionados con la incapacidad temporal en grupos analizados. Cuida Dúo es una acción desarrollada gracias a la cofinanciación de la Unión Europea (UE) a través de Cepes como organismo gestor.

La programación de la tarde ha continuado con el abogado, deportista y divulgador cordobés Cisco García, quien ha abordado la adaptación, la autonomía y el papel de la tecnología a la hora de ampliar posibilidades. Posteriormente, 'Innovación en acción' ha trasladado la conversación a casos de éxito y proyectos que ya generan un impacto social positivo, de la mano de Maite Jiménez, directora general de Talentismo, y Sara Marcos Ispierto, coordinadora de Red ISEM.

La jornada se ha completado con la charla 'Transformando los cuidados, transformando la inclusión', a cargo de Nieves Galán, coordinadora de proyectos en Codisa Impulsa Igualdad Andalucía.

EMPLEO INCLUSIVO

Innodiscap continúa este martes con una segunda jornada centrada especialmente en cómo transformar el empleo y las organizaciones para avanzar en inclusión. La mesa 'Adaptar para incluir' contará con Virginia Carcedo, vicepresidenta ejecutiva de Inserta Empleo e Inserta Innovación; Ramón Bernal, director general de Lantegi Batuak, y Rafa Cía, CEO de UNEI.

El debate irá más allá del acceso al puesto de trabajo para abordar selección, apoyos, adaptación, permanencia, desarrollo profesional y el papel de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social como generadores de conocimiento y socios estratégicos para empresas y administraciones.

Posteriormente, Faisem, Asaenec, DOWN Córdoba, Autismo Córdoba y Fepamic participan en 'Compartir para transformar', un intercambio técnico para poner en común problemas, aprendizajes y respuestas desarrolladas por las propias entidades. La programación culminará con Regina Martínez, terapeuta ocupacional, divulgadora y Premio Nacional de Juventud 2024 en la categoría de Compromiso Social, que proyectará la reflexión hacia qué inclusión queremos construir para las próximas generaciones.