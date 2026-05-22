Feria de Córdoba 2026: cuándo y dónde será el encendido del alumbrado en El Arenal

Archivo - Imagen nocturna de la portada. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba 2026 arranca este viernes con el tradicional encendido del alumbrado a las 22,00 horas, precedido por un espectáculo flamenco, mientras que los fuegos artificiales pondrá el broche a la inauguración a medianoche.

Con este acto se abrirá oficialmente un recinto ferial de El Arenal que presenta este año una ocupación completa de casetas, tras la recuperación de espacios que permanecían vacíos en anteriores ediciones. Además, el 81% del recinto contará con zonas de sombra gracias a la instalación de toldos, arbolado y estructuras anexas a las propias casetas.

El alumbrado estará compuesto por más de dos millones de puntos de luz LED, de los que 60.000 formarán parte de la portada principal y el resto del conjunto ornamental del recinto. La iluminación incluirá 302 arcos luminosos, 92 motivos decorativos, 7.500 guirnaldas y más de 9.000 farolillos. Asimismo, se incorporarán 101 proyectores destinados a reforzar la seguridad en distintos puntos del ferial.

La portada, de 73 metros de ancho y 46 metros de altura, rendirá homenaje a la Mezquita-Catedral de Córdoba y estará coronada por la figura de San Rafael.