Feria de Córdoba 2026: mapa, calles y ubicación de las casetas en El Arenal

Plano de la Feria de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026, que se celebra desde la noche de este viernes al 30 de mayo, vuelve a convertir a Córdoba en el epicentro de la fiesta y la tradición andaluza. Durante esos días, el recinto de El Arenal se transforma en una auténtica ciudad festiva temporal, formada por 84 casetas repartidas en 14 calles, donde se mezclan el ambiente flamenco, los paseos de caballos y la alegría característica de esta celebración. Para disfrutar de este fiesta y desplazarse cómodamente por el recinto, resulta muy útil contar con un plano actualizado, ya que facilita la localización de las casetas y evita pérdidas entre las distintas calles del Real.

La mayoría de las casetas mantienen sus puertas abiertas a todo el público, permitiendo que visitantes y cordobeses puedan acceder libremente y disfrutar del ambiente festivo. Además, el recinto dispone de varias zonas dedicadas a las atracciones mecánicas, conocidas popularmente como "cacharritos", pensadas tanto para niños como para adultos.

Una de las grandes novedades de esta edición es que el recinto ferial alcanzará una ocupación completa, algo que no ocurría desde hace muchos años. Aunque el número de casetas es menor que en otras etapas, la tendencia actual apuesta por espacios más amplios y mejor equipados, adaptados a las nuevas demandas de los asistentes.

Las casetas priorizan instalaciones más cómodas y funcionales, con mejores suelos, sistemas de climatización, aire acondicionado y patios de mayor tamaño, lo que ha provocado que ocupen una superficie mayor dentro del recinto. Este cambio en el modelo de Feria ha llevado a que El Arenal presente este año una ocupación del 100%.

Además, el recinto volverá a disponer de una caseta dedicada a realizar arreglos gratuitos de trajes de flamenca y otras prendas, un servicio que permanecerá activo desde el comienzo de la Feria hasta el sábado de clausura. Del mismo modo, se reforzarán las medidas de sensibilización y prevención frente a la violencia de género con la instalación de varios Puntos Violetas distribuidos por todo El Arenal.

PLANO Y CALLES DEL REAL

El plano oficial de la Feria 2026, elaborado por el Ayuntamiento de Córdoba, recoge la distribución completa de las casetas y de las principales vías del recinto ferial. La Portada, uno de los accesos más emblemáticos y transitados, se sitúa junto a la calle Mezquita, separada por una fuente que actúa como punto de referencia para los asistentes. Entre las calles más destacadas de El Arenal se encuentran:

Mezquita

Judería

Puente Romano

Alcázar

Corredera

Los Patios

Tendillas

Cristo de Los Faroles

Medina Azahara

Guadalquivir

Infierno (Zona de las atracciones)

La Peineta (Zona de las atracciones)

El Volante (Zona de las atracciones)

Estadio (Zona de las atracciones)