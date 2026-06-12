La Feria de Granada estrenará en 2027 una nueva portada inspirada en los Jardines de El Partal de la Alhambra

El portavoz del gobierno municpal ha adelantado que el nuevo diseño de la portada de la Feria del Corpus sobre el que ya se está trabajando toma como referencia los Jardines de El Partal, uno de los conjuntos más emblemáticos del recinto monumental nazarí - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Corpus de Granada de 2027 tendrá una nueva y esperada imagen. El recinto ferial de Almanjáyar estrenará una nueva portada inspirada en los jardines de El Partal de la Alhambra que permitirá renovar después de casi una década uno de los principales símbolos de las fiestas mayores de la ciudad y reforzar el vínculo entre el recinto ferial y el principal monumento granadino.

Según ha avanzado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Granada y el Patronato de la Alhambra y Generalife por el que el organismo aportará 250.000 euros para la redacción, diseño y ejecución del proyecto de la nueva portada monumental que presidirá el acceso al recinto ferial de Almanjáyar.

El portavoz ha calificado este acuerdo como "una magnífica noticia para Granada y para su Feria", ya que permitirá dotar al recinto ferial de una nueva imagen de gran calidad estética y simbólica, inspirada en uno de los espacios más bellos y reconocibles de la Alhambra.

"La portada de la Feria es mucho más que un elemento decorativo; es la puerta de entrada a una de las celebraciones más importantes de nuestra ciudad y una de las imágenes que cada año contemplan miles de granadinos y visitantes, por lo que debe estar la altura de la historia, el legado patrimonial y la proyección cultural de Granada", ha señalado.

Según ha explicado Saavedra, el nuevo diseño sobre el que ya se está trabajando toma como referencia los Jardines de El Partal, uno de los conjuntos paisajísticos y arquitectónicos más emblemáticos del recinto monumental nazarí, y tendrá unas dimensiones aproximadas en planta de 27 metros de ancho por 17 metros en su punto más alto y 2,80 metros de profundidad.

Además, el proyecto contempla el uso de materiales ecológicos para su construcción y de guirnaldas luminosas con lámparas LED, incorporando así no solo criterios de calidad artística, sino también de innovación y sostenibilidad.

Las estimaciones del Ayuntamiento para la fabricación, alquiler, transporte, montaje, mantenimiento y desmontaje de la portada el próximo año rondan los 350.000 euros. Así, en 2027, junto a la aportación prevista por parte del Patronato, el Ayuntamiento atenderá las obligaciones derivadas del convenio en lo que se exceda a cargo de una aplicación presupuestaria correspondiente al área de Participación Ciudadana y Mantenimiento.

El portavoz ha agradecido el apoyo del Patronato de la Alhambra y el Generalife para contribuir a reforzar el atractivo de la Feria del Corpus como "uno de los grandes acontecimientos culturales, sociales y turísticos de Andalucía" y ha remarcado la "importancia de la colaboración institucional para proyectar la imagen de Granada".

"No cabe duda de que la Alhambra es nuestro principal embajador cultural en el mundo y este convenio demuestra cómo el patrimonio puede convertirse también en una fuente de inspiración para seguir construyendo ciudad y fortaleciendo nuestras tradiciones, conectando nuestro legado histórico con las expresiones festivas y culturales que siguen dando vida a la ciudad en la actualidad", ha indicado Saavedra.

La previsión municipal es que la nueva portada quede completamente ejecutada para presidir la entrada al recinto ferial durante la celebración del Corpus de 2027, ofreciendo una imagen renovada y acorde a la identidad granadina y la singularidad de sus fiestas mayores.