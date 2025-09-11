La feria Ibercaza reunirá en Jaén a más de 80 expositores del 19 a 21 de septiembre

JAÉN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XVII Feria de la Caza y la Pesca de la Provincia de Jaén, Ibercaza, se celebrará entre los próximos 19 y 21 de septiembre con más de 80 expositores y un espacio de 8.000 metros cuadrados en el Palacio Provincial de Ferias y Congresos (Ifeja).

La diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda; el director de la Red de Oficinas Caja Rural Jaén, Juan Gallego, y el delegado provincial en Jaén de la Federación Andaluza de Caza, Juan Antonio Herrera, han presentado este jueves esta nueva edición, según ha informado Ifeja.

"Llevamos 17 años siendo un referente nacional e internacional y potenciando uno de los sectores más representativos de la economía provincial, ya que Jaén es la provincia donde más peso tiene la actividad cinegética, con 22.500 licencias y 15.000 cazadores federados", ha afirmado Uceda.

De este modo, la capital jiennense se prepara para acoger "uno de los eventos cinegéticos más importantes de España", que "reunirá a aficionados y profesionales de la caza y la pesca en un espacio de 8.000 metros cuadrados con más de 80 expositores nacionales e internacionales.

"Entre los expositores, contaremos con organizaciones de caza mayor y menor, armerías, taxidermia, óptica, complementos, cuchillería, piel, artistas de caza, 4x4, medios de comunicación especializados, federaciones, adiestradores de perros, rehalas, mobiliario de caza, granjas cinegéticas, planes cinegéticos, entre otros", ha explicado.

La diputada ha señalado, además, que Jaén no solo destaca por su amplia oferta cinegética y la dispersión de cazadores por toda la provincia, sino también por el peso económico que ello supone en núcleos rurales.

Cualquier actividad relacionada --desde la gestión de cotos hasta la organización de jornadas cinegéticas o la propia feria Ibercaza-- genera un efecto multiplicador sobre economía local, turismo, comercio, hostelería y servicios asociados.

"Las actividades que se programan en Ibercaza, nos diferencia del resto de ferias de España", ha valorado Uceda, quien ha aludido a la estrecha colaboración que mantiene la Administración Provincial con la Federación Andaluza de Caza.

Los visitantes podrán realizar tiro olímpico con carabina de aire comprimido o tiro con arco al vuelo. También habrá voladero con especies autóctonas, exposición y demostración y talleres de cetrería y exhibición de la unidad canina especializa en detección de cebos envenenados, entre otras actividades, entre otras propuestas.

A ello ha sumado que en Ibercaza estarán presentes 15 empresas agroalimentarias del sello Degusta Jaén, para promocionar el comercio local de la provincia y las marcas de calidad. "Y realizaremos dos degustaciones con productos de caza de 4 empresas especializadas en carne de caza y adscritas a la marca Degusta Jaén", ha añadido.

"La caza es tradición, economía y sostenibilidad y contribuye de forma directa al enriquecimiento de nuestros municipios", ha afirmado, por su parte, Gallego, no sin expresar la apuesta de Caja Rural de Jaén tanto a Ibercaza como a todos los eventos que se desarrollan en Ifeja.

Al respecto, ha puesto de relieve que la entidad "estará siempre acompañando a aquellas iniciativas que favorezcan el desarrollo social y económico" del territorio jiennense.

Finalmente, el delegado provincial de la FAC ha desgranado el completo programa de actividades desarrollado por la federación en el marco de la feria y que incluirá presentaciones, concursos, campeonatos, exhibiciones o cursos.

"Ibercaza 2025 incluirá talleres de medio ambiente para niños, exposiciones de rapaces y actividades en colaboración con los parques naturales de la provincia. Además, se realizarán presentaciones de libros, como 'Covarsí. El Legado' y 'La perdiz con reclamo', que enriquecerán la oferta cultural del evento", ha dicho Herrera.

La feria abrirá sus puertas de 10,30 a 20,30 horas el 19 y 20 de septiembre y de 10,30 a 19,00 horas el domingo 21. Las entradas estarán disponibles 'on line' por tres euros; en taquilla, por cinco euros y a un precio especial de 1,5 euros para federados en caza, tiro o pesca.