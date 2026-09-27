La Feria de Muestras de Armilla acoge a medio millón de asistentes al año y refuerza su posición en el sector ferial

Las instalaciones de la Feria de Muestras de Armilla, Fermasa, han sido recientemente el lugar escogido por la organización de La Vuelta Ciclista a España como centro logístico para la etapa final de la prueba celebrada en la provincia de Granada - FERMASA

ARMILLA (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

La Feria de Muestras de la ciudad granadina de Armilla (Fermasa) registra una afluencia de alrededor de un millón de asistentes a los distintos eventos que se realizan en sus instalaciones cada año. Consolida su posición estratégica en el sector ferial andaluz tras registrar una afluencia de medio millón de asistentes anuales.

Así lo han señalado desde Fermasa a Europa Press, el recinto de Armilla que destaca que este volumen de actividad da cuenta de la consolidación de su posicionamiento en el sector ferial andaluz, toda vez que son más quienes eligen este espacio, aledaño a la capital granadina, para sus eventos.

Fermasa ha superado el esquema tradicional de organización de ferias propias para convertirse en un espacio multievento activo durante todo el año. Promotores externos, empresas e instituciones utilizan sus instalaciones para la celebración de congresos, eventos culturales y citas gastronómicas.

La alcaldesa de Armilla y presidenta de Fermasa, Loli Cañavate, explica que Fermasa "está preparada para afrontar una nueva etapa. Una etapa en la que seguirá ampliando su capacidad para atraer grandes eventos, abrirse a nuevos sectores y generar oportunidades para la provincia. Queremos que el recinto continúe siendo un espacio de referencia que proyecte el nombre de Armilla y refuerce el liderazgo de nuestra ciudad como uno de los principales motores económicos y de actividad del área metropolitana de Granada".

Más allá de las cifras de asistencia, las estimaciones que maneja el recinto sitúan el impacto comercial del calendario ferial en torno a los 60 millones de euros. Se trata de un cálculo global que combina el volumen de transacciones estimado entre las empresas participantes y el gasto generado por la propia celebración de los eventos y la llegada de visitantes.

BALANCE DE LA ÚLTIMA TEMPORADA

Las cifras de la última temporada en el recinto dan cuenta del éxito de sus convocatorias. Así, por ejemplo, Juveándalus encabezó el ránking de afluencia con 60.000 visitantes, seguida por las 45.000 personas que se dieron cita en la convocatoria conjunta de la Feria General de Muestras, la Feria de los Pueblos, Sabores de Nuestra Tierra y FLASH! Fest.

Entre los eventos externos, 'The Champions Burger' se situó como uno de los más multitudinarios con 80.000 asistentes en el espacio ferial de Armilla, mientras que Ficzone alcanzó los 43.000, consolidándose como una cita ya clásica en el calendario de Fermasa.

En el ámbito profesional y especializado destacan los 20.000 participantes de Andalucía Belleza y Moda, los 17.000 de Belmoda, los 12.000 de Crearte y los 9.000 registrados en el Salón del Vehículo de Ocasión. A estas citas se añaden Fórmate, con 8.000 asistentes, Degusta Fest, la Feria Tecnológica Acutelán y encuentros institucionales de relevancia como el Pleno anual de la Red de Iniciativas Urbanas.

Desde Fermasa destacan también que la incorporación de nuevos formatos como el de Flash! Fest. Encuentro Nacional de Creadorxs de Contenido, dedicado a creadores de contenido digital, busca abrir el recinto a nuevos perfiles de público y a marcas y empresas nacionales.

CALENDARIO DE LOS PRÓXIMOS EVENTOS

Tras el periodo estival, el arranque de la nueva temporada en Fermasa ha tenido como uno de sus primeros hitos la elección del recinto como centro logístico para la infraestructura de la Vuelta Ciclista a España durante la etapa final disputada en la provincia.

Y es que las instalaciones de Fermasa sirvieron de base operativa para el despliegue técnico, los equipos y la caravana del evento ciclista, demostrando su capacidad para responder a las exigencias de operativas deportivas de gran calibre.

Tras este inicio, el calendario ferial concentrará cuatro propuestas consecutivas del 2 al 4 de octubre en un 'super fin de semana', ya que en estas fechas convivirán en el recinto la Feria General de Muestras, la Feria de los Pueblos, Sabores de Nuestra Tierra y la segunda edición del Flash! Fest.

La actividad del próixmo mes de octubre incluirá también la parada de la gira de despedida del reconocido grupo cordobés pionero del rock andaluz, Medina Azahara, programada para el día 10.

El calendario de otoño continuará en noviembre con la celebración de Belmoda, del 6 al 8 de noviembre; la Feria Tecnológica Acutelán, los días 18 y 19 de noviembre; y el Salón del Vehículo de Ocasión, Seminuevo y Km. 0, programado del 27 al 29 de noviembre.

La fecha clave del invierno llegará con Juveándalus, la feria de la infancia y la juventud más antigua de Andalucía, que abrirá sus puertas con una gran fiesta de inauguración gratuita el 20 de diciembre. Después, del 21 de diciembre al 4 de enero volverá a ofrecer la programación más diversa y completa de actividades para toda la familia de la provincia. En esta ocasión, la cita alcanza su histórico 40 aniversario, una edición emblemática que el recinto prepara con novedades en su oferta de ocio y actividades educativas.

La programación continuará durante la siguiente primavera con Andalucía Belleza y Moda, que se celebrará del 12 al 14 de marzo; Crearte Granada DIY, del 9 al 11 de abril; y FicZone, fijada para los días 24 y 25 de abril.

INSTALACIONES

En el apartado de infraestructuras, el recinto de Fermasa ha completado dos actuaciones clave en patrimonio y sostenibilidad. Por un lado, ya se ha ejecutado la reforma del histórico Aljibe de la antigua Fábrica Azucarera Santa Juliana, un espacio rehabilitado que se encuentra plenamente equipado para acoger presentaciones, reuniones corporativas y pequeños encuentros culturales e institucionales.

Además, por otro lado, desde el pasado mes de marzo se encuentra operativa la Comunidad Energética de Fermasa sobre las cubiertas de las instalaciones. Con 80 participantes entre empresas y particulares, la red funciona como la mayor comunidad solar centralizada de la región.

Fermasa también avanza en los trabajos de rehabilitación de su histórica chimenea, construida en 1890 y con 53 metros de altura, que quedó afectada por la serie de terremotos que sacudieron el área metropolitana de Granada desde el pasado 15 de agosto.