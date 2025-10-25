La feria profesional de espacios naturales de Córdoba abordará el papel de la ciencia y sociedad en incendios forestales

Archivo - Zonas calcinadas en el Parque de Las Médulas, a 27 de agosto de 2025, en Carucedo, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

Expo AIRE, la primera feria profesional dedicada a los espacios naturales, celebrará una nueva edición los días 2 y 3 de diciembre en Córdoba y entre sus debates de mesa redonda se encuentra 'Cuando arde el territorio: ciencia y sociedad ante los incendios'.

Según destacan desde la organización, contarán con un panel de especialistas de primer nivel para un evento que invita a "una reflexión urgente sobre cómo enfrentar los incendios forestales desde la gestión profesional, la ciencia y el compromiso social".

Entre los ponentes, la directora forestal de Aspapel y vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Arantza Pérez; Marc Castellnou, inspector del Cuerpo de Bomberos de Cataluña, y Víctor Resco de Dios, catedrático de Ingeniería Forestal y Cambio Global, moderados por Asun Cámara, coordinadora de Juntos por los Bosques.

Dicho debate llega tras "el peor verano de incendios de las últimas décadas", cuando "España ha vivido un verano devastador en 2025, enfrentando una ola de incendios" y "convirtiéndose en la temporada más grave desde hace más de tres décadas", donde "Galicia, Castilla y León y Extremadura han sido las regiones más dañadas, destacando el incendio de Molezuelas (Zamora-León), que arrasó más de 37.000 hectáreas, y el de Chandreja de Queixa (Orense), con más de 3.000 hectáreas quemadas".

Desde la organización de la feria exponen que "estos incendios han provocado evacuaciones masivas --más de 40.000 personas desplazadas en los fuegos más críticos--, afectando espacios protegidos, hábitats de especies vulnerables, zonas agrícolas y numerosos núcleos urbanos".

Ante ello, los expertos advierten de que "las condiciones extremas --como olas de calor récord, sequía e incendios provocados-- se han intensificado con el cambio climático, haciendo estos episodios hasta 40 veces más probables y un 30% más intensos, según un estudio reciente de World Weather Attribution".

En este sentido, esta mesa redonda ofrece "un espacio esencial de intercambio de perspectivas entre ciencia, gestión y sociedad civil", de manera que los asistentes obtendrán "claves sobre la prevención y respuesta en incendios extremos; perspectivas técnicas, ambientales y sociales de impacto, y propuestas para fomentar políticas públicas y prácticas regenerativas". Con esta conferencia, Expo AIRE refuerza su "compromiso como plataforma de análisis y acción ante los grandes retos ambientales del país".