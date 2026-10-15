La Feria de San Lucas en Jaén cerrará con un espectáculo de 350 drones inspirado en las fiestas del mundo

Espectáculo de drones en el cierre de la Feria de San Lucas de 2025 - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jaén cerrará su Feria de San Lucas 2026 este domingo, 18 de octubre, a las 21,30 horas, con un espectáculo de 350 drones que iluminará el cielo de la capital. El show, titulado 'Fiestas del mundo', correrá a cargo de la compañía de referencia Umiles, que por segundo año consecutivo cierra el calendario de ferias de Andalucía.

La exhibición se desarrollará en el recinto ferial Alfonso Sánchez Herrera y está patrocinada y organizada por el Patronato municipal de Cultura. El espectáculo ofrecerá un recorrido visual por diversas celebraciones de distintas culturas del planeta, dibujando en el cielo figuras tridimensionales personalizadas con luz. Para disfrutar de la mejor visibilidad, la organización recomienda al público situarse en el Paseo de Caballos del propio recinto ferial .

Esta nueva propuesta supone un incremento de 50 drones respecto al espectáculo del año anterior. De este modo, la firma volverá a transformar el cielo nocturno jiennense en un lienzo tridimensional como alternativa de entretenimiento familiar para todos los públicos.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Jaén, María Espejo (JM+), ha animado a la ciudadanía y a los visitantes a disfrutar de esta clausura y ha mostrado su "orgullo" por traer a la capital una tecnología "silenciosa y libre de combustión".

Según ha subrayado la edil, este formato "reduce drásticamente la contaminación acústica y elimina la emisión de residuos químicos", lo que garantiza un entorno "seguro y confortable" para que colectivos con hipersensibilidad sonora, niños, mayores y mascotas puedan disfrutar del evento.

Por su parte, el director comercial de Umiles, Ernesto Albacete, ha expresado la relevancia que tiene para la empresa regresar a Jaén. "Hemos preparado una propuesta inspirada en las fiestas del mundo, una temática que nos permite jugar con diferentes elementos visuales y trasladar al cielo ese espíritu de celebración que comparten tantas culturas", ha explicado Albacete.