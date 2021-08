Feriantes ven "insuficientes" las ayudas de la Junta y piden a ayuntamientos "confiar" en la seguridad de 'Vive Park'

SEVILLA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla ha tildado de "totalmente insuficientes" las ayudas que la Junta de Andalucía ha ofrecido al sector tras la crisis del Covid-19, ya que "mantener los negocios cerrados durante más de un año ha generado pérdidas que las ayudas no cubren mínimamente", y han pedido a los ayuntamientos que "confíen" en la seguridad de 'Vive Park' ya que "respeta todas las medidas sanitarias".

En esta línea, uno de los dirigentes de la Asociación, Miguel Antúnez, ha señalado en declaraciones a Europa Press que "serían bienvenidas nuevas ayudas" puesto que "hay muchas familias del sector que se encuentran en una situación precaria y al borde de la exclusión social".

Ha puesto de relieve que "muchos compañeros del sector han tenido que buscar trabajo en otros sectores, como el del transporte" dado que "no han tenido más remedio que buscar ingresos fuera de la feria debido a la paralización del sector y muchos feriantes no han tenido ninguna ayuda ni estatal ni autonómica".

En este contexto, la Junta de Andalucía ofreció una ayuda económica de carácter social de 2.400 euros a los autónomos del sector de los feriantes, que se podía solicitar hasta el pasado 13 de agosto, con un presupuesto de 13 millones de euros, con el que se pretendía beneficiar a "más de 5.400 trabajadores".

Antúnez ha resaltado que el sector vive "una lenta reactivación después de no tener ninguna actividad durante 18 meses" ya que "se han podido realizar algunos eventos en el verano de 2021 que han servido de salvavidas" y ha subrayado que 'Vive Park', el parque de atracciones móvil itinerante adaptado a las nuevas necesidades sanitarias impulsado por la Asociación, "ha servido para reactivar la actividad, y que los trabajadores tengan un poco de desahogo". "Aunque las ganancias con 'Vive Park' no son las mismas que en una feria convencional, ha ayudado a mantenerse, que en los tiempos de crisis no es poco", ha añadido.

El directivo ha indicado que "hay altas expectativas para el mes de septiembre", un mes "en el que tradicionalmente hay muchas ferias, y en el que hay preparados varios eventos con 'Vive Park' por toda la geografía andaluza", aunque ha lamentado que "se echa en falta la celebración de ferias y fiestas convencionales". "Espero que los ayuntamientos sigan tendiendo la mano a los feriantes en septiembre y sigan ayudando a un sector que realmente lo necesita", ha apostillado.

Respecto a la respuesta ofrecida por los ayuntamientos de los municipios ante la "atípica situación derivada de la pandemia", desde la Asociación han apuntado que están satisfechos "con la acogida y la comprensión de todos los ayuntamientos de Andalucía", a pesar de que "algunos han declinado cualquier propuesta de actividad festiva por temor a los contagios, se puede destacar la amabilidad de todos los ayuntamientos y el afán de colaborar con el sector".

En este sentido, Antúnez ha sostenido que "en general ha habido una buena respuesta por parte de todos los estamentos públicos ya que han comprendido la difícil situación de los feriantes" y pese a que "se ha podido hacer más por el sector" la Asociación comprende "que esta situación de crisis ha sido global".

Ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos para "que confíen en los feriantes", destacando que "igual que en Sevilla, Córdoba, Granada, Jerez o Algeciras, 'Vive Park' puede celebrarse en todos los municipios que lo requieran, siempre con las medidas de seguridad y restricciones que pida la Consejería de Salud".

LENTA RECUPERACIÓN DE LOS PUESTOS DE ALIMENTACIÓN

El directivo ha explicado que "aunque todos los grupos de feriantes han sido afectados al sufrir un periodo muy largo de inactividad hay que destacar que el colectivo más perjudicado por la situación actual, pese a la celebración de 'Vive Park' es el del negocio de la alimentación".

Antúnez ha recalcado que estos profesionales, en especial los dueños de las hamburgueserías y churrerías, "siguen inmersos en una gran crisis", dado que "el horario del cierre del parque impuesto por las autoridades no les permite trabajar en las horas puntas de sus negocios. "En el horario fuerte para ellos, de 23,00 a 2,00 horas, el parque tiene que estar cerrado", por lo que "pedimos que se amplíen los horarios como el del ocio nocturno, para que puedan aprovechar las horas más beneficiosas respecto a ventas de sus servicios".