Fernández analiza con colectivos feministas el "preocupante avance de discursos negacionistas del machismo" en jóvenes

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, flanqueado por el subdelegado en Granada, José Antonio Montilla, y la responsable de la unidad contra la violencia sobre la mujer de la Subdelegación, Montserrat Muñoz - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

GRANADA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, acompañado del subdelegado en Granada, José Antonio Montilla, han mantenido un encuentro con colectivos y asociaciones feministas de las provincia con el objetivo de "analizar y reflexionar sobre la realidad de la mujer desde todos los puntos de vista y, especialmente, tras escuchar este fin de semana el clamor de casi 40.000 personas en las calles de toda Andalucía", en un momento en que ha advertido del "preocupante avance de discursos negacionistas del machismo" entre los jóvenes.

Así, es una situación marcada por, entre otros condicionantes, el efecto multiplicador de las redes sociales. Ello "debe darnos la luz de alerta y trabajar de forma activa para disponer de todas las herramientas necesarias, a un lado y a otro, para construir una realidad igualitaria, combatir la imagen sexualizada y sumisa de la mujer, destruir la falsa supremacía del hombre y trasladar a los jóvenes que solo en el equilibrio entre hombres y mujeres está un futuro real y de progreso", ha señalado Fernández.

"Ése es el camino que lleva impulsando el Gobierno de España durante los últimos años con medidas para avanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, aunque somos conscientes de que necesitamos seguir avanzando en derechos", ha indicado Pedro Fernández, que se ha referido a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), "que beneficia a unas 300.000 mujeres en toda Andalucía"; o a la reforma laboral, "que ha conseguido que más del 40 por ciento de los nuevos contratos sean indefinidos".

También a la subida de las pensiones por ley, "que beneficia sobre todo a las mujeres porque tienen las pensiones más bajas debido a que han tenido que dedicar más tiempo al cuidado de sus hijos, disminuyendo el tiempo de cotización durante su vida laboral"; la equiparación laboral de las empleadas del hogar o la aprobación de la Ley de Ciencia (Ley 17/2022, de 5 de septiembre), "que refuerza la transversalidad de género en las políticas de desarrollo científico de España", entre otras medidas.

"DEBILITAMIENTO" DEL ESTADO DE BIENESTAR

Otro de los temas abordados ha sido cómo afecta el estado de los servicios públicos al día a día de las mujeres. A este respecto Fernández, que ha criticado la posición de la Junta en distintas materias relativas a los asuntos sociales, ha afirmado que "el debilitamiento del Estado del Bienestar y de servicios como la sanidad, la educación o la dependencia perjudica en mayor medida a las mujeres al ser quienes mayoritariamente soportan las tareas de cuidados, tanto en el ámbito familiar como en el profesional".

Ha aludido a la situación de una vecina de 90 años de Algarinejo (Granada), que "lleva cuatro años esperando la revisión de su situación personal" en el marco de la ley de dependencia mientras está "esperando" la revisión de las horas que asistencia de ayuda a domicilio que recibe. Es una "situación de maltrato porque una Administración pública, la Junta de Andalucía lleva cuatro años sin darle respuesta".