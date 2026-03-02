Fernández aplaude el inicio del Valle Andaluz del hidrógeno y asegura que "tendrá un impacto positivo en el empleo"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una entrevista concedida a Europa Press. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha celebrado la "magnífica noticia" anunciada por la empresa Moeve, que supone el pistoletazo de salida definitivo al Valle Andaluz del hidrógeno verde, denominado 'Proyecto Onuba', al tiempo que ha destacado que el proyecto tendrá "un impacto muy positivo en la creación de empleo cualificado".

En un audio remitido a los medios, Fernández ha señalado que este hito constituye "el mejor ejemplo del acierto de la estrategia" del Gobierno de España para impulsar el desarrollo del hidrógeno verde tanto en el conjunto del país como en Andalucía.

Asimismo, ha subrayado que el nodo de Moeve en Huelva, el proyecto Onuba, es beneficiario de una subvención de 303 millones de euros concedida por el Gobierno de España. Además, ha recordado que recientemente ha obtenido el acceso a la red eléctrica, "un paso imprescindible para avanzar en la ejecución de esta iniciativa".

"Una vez más, la realidad demuestra que las medidas adoptadas por el Gobierno de España están beneficiando a Andalucía, generando empleo, fortaleciendo el tejido empresarial e impulsando la economía andaluza", ha concluido.

La fase inicial del desarrollo del Valle Andaluz del hidrógeno verde supondrá una inversión de más de 1.000 millones de euros, para construir un electrolizador de 300 megavatios (MW) junto con nueva generación solar y eólica, según adelantaron este lunes 'Expansión' y 'Financial Times'.

Además, Moeve tendrá como socios en esta primera fase a Masdar, grupo de renovables de Abu Dabi, y a Enalter, sociedad constituida por Enagás Renovable y Alter Enersun.

En concreto, la compañía propiedad de Mubadala, fondo soberano de Abu Dabi, y de la firma de inversión estadounidense Carlyle tendrá una participación del 51% en esta primera fase, mientras que Masdar y Enalter serán socios minoritarios.