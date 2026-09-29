Fernández critica la gestión de la vivienda en Andalucía aseverando que el Gobierno no está aplicando la ley de Vivienda

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en la celebración de la MECO del V Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar (Sevilla). - ROCÍO RUZ/ EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha criticado la gestión de la vivienda del Gobierno andaluz, aseverando que "el Gobierno de Andalucía no está aplicando la ley de Vivienda que podría definir zonas tensionadas y abaratar los alquileres y que permitiría que los propietarios se beneficien de paquetes de ayudas fiscales por parte del Gobierno de España".

En relación a una preguntada sobre acampadas y medidas de vivienda en la celebración de la MECO del V Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar en Sevilla recogida por Europa Press, Fernández ha rechazado la estrategia del Ejecutivo autonómico de resolver el problema "únicamente" mediante la construcción, argumentando que "se ha demostrado que no hay que intervenir, que la autorregulación no funciona, que el mercado libre no funciona, porque es justamente quien expulsa de las ciudades a las personas más vulnerables".

Asimismo, Fernández ha ampliado su crítica señalando que el problema no afecta solo a los más vulnerables, sino que "la gran mayoría social de este país se ve afectada, incluyendo a los jóvenes que no pueden emanciparse". En relación, el Delegado ha aportado un dato revelador: "de las personas entre 18 y 34 años en Andalucía solamente una de cada tres puede emanciparse sin ayuda de los padres".

Al hilo, el responsable ha manifestado que Andalucía es "la comunidad autónoma con mayor dificultad y con menor número de personas entre ese margen de edad con capacidad de emanciparse de toda España", a pesar de lo cual "la receta del señor Moreno Monilla es construir, construir y construir".

En este sentido, Fernández ha aclarado que desde el Gobierno de España también se apuesta por la construcción, pero ha precisado que "hay que construir vivienda protegida, asequible en régimen de compra y de alquiler" y que, por supuesto, "la colaboración público-privada también está ahí".

En este contexto, el delegado del Gobierno en Andalucía ha defendido los dos reales decretos y leyes aprobados por el Consejo de Ministros para abordar la crisis de vivienda, que ha asegurado que "pasan al Congreso de los Diputados este mismo viernes para su proceso de convalidación y que ponen fundamentalmente el acento en el derecho de acceso a una vivienda digna tanto en régimen de alquiler como de compra".

Fernández ha hecho hincapié en la protección de las personas más vulnerables que están en situación de alquiler, señalando que estas medidas buscan "evitar que carezcan de la capacidad de asistir a un incremento del alquiler". El Delegado ha criticado duramente los desahucios "inhumanos", refiriéndose al de MariCarmen, "aunque desgraciadamente hay muchas MariCarmen en España que sufren esa situación".

Por otra parte, el responsable ha expresado su confianza en que "ese paquete de medidas que contemplan los reales decretos leyes de protección funcione adecuadamente", destacando que incluyen "horizontes de hasta el año 2030, de las rentas, de prohibición de los desahucios y bonificaciones fiscales tanto para el propietario como para los inquilinos".

Por último, el Delegado ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos de ámbito andaluz para que convaliden el Real Decreto de Ley, asegurando que "esto realmente es patriota y ayuda a la gente que más lo necesita ante la necesidad imperiosa que hemos visto que ya no admite más demora", ha concluido.