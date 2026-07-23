Fernández critica al PP por rechazar la condonación de deuda que aportaría "2.200 millones" a Andalucía

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha lamentado que los diputados andaluces del PP hayan votado en contra de la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, al considerar que con esta decisión Andalucía "deja de disponer de más de 2.200 millones de euros" y que tendrá "consecuencias nefastas para los andaluces".

Así lo ha señalado en un audio remitido a los medios, en el que ha explicado que estos recursos permitirían "contratar a más médicos, mejorar los centros educativos, aumentar la financiación de las universidades públicas o garantizar la atención infantil temprana a miles de niños".

Fernández ha asegurado que "parece que la Junta de Andalucía está olvidando que estos recursos que está despreciando no le pertenecen, sino que son de todos los andaluces", al tiempo que ha defendido que también corresponden a los andaluces los más de 5.700 millones de euros que Andalucía recibirá con el nuevo sistema de financiación autonómica y que, según ha afirmado, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "también rechaza".