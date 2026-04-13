Fernández defiende el proyecto del PSOE en igualdad: "El 17M es una oportunidad para avanzar o retroceder"

Foto familiar de los X Premios 'María Lejárraga' del PSOE de Granada. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha defendido el proyecto feminista del Partido Socialista y ha asegurado que en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo la ciudadanía granadina tendrá la oportunidad para decidir entre "retroceder o avanzar en igualdad".

Antes de participar en el acto de entrega de los X Premios 'María Lejárraga' del PSOE de Granada, celebrado en Padul y acompañado por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la secretaria provincial de Igualdad, Mª Carmen López, Fernández ha felicitado a todas las galardonadas y ha destacado que "todas ellas nos inspiran y nos recuerdan que la igualdad no es un discurso, sino una conquista diaria". "No es una moda, sino un derecho que debe ser la base de nuestra sociedad", ha subrayado, insistiendo en que "cuando se cuestiona la igualdad, se está cuestionando un derecho constitucional".

Tras defender la necesidad de "no dar ni un paso atrás", el dirigente socialista ha señalado que "en Andalucía hay dos modelos". Por un lado, ha descrito "un modelo feminista claro y sin matices, que apuesta por más derechos, protección y recursos", que, según ha indicado, encarna la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Por otro, ha contrapuesto el modelo del presidente de la Junta, Juanma Moreno, al que ha acusado de "asumir marcos de la ultraderecha, centrar el debate en las denuncias falsas en lugar de proteger a las víctimas y recortar y debilitar las políticas de igualdad".

A su juicio, estas diferencias tienen consecuencias "reales", ya que, según ha afirmado, hay mujeres en Andalucía que "siguen esperando protección, se encuentran con barreras y se sienten solas", una situación que ha calificado de "inaceptable*". "Frente a la violencia machista o la desigualdad no puede haber ni una sola grieta institucional", ha añadido. Por ello, ha destacado que el 17 de mayo "no es una fecha cualquiera", ya que, en su opinión, habrá que elegir "entre derechos o recortes, entre igualdad o desigualdad".

Por ello, Fernández ha hecho un llamamiento a los granadinos para que, "al igual que el 8 de marzo se llenaron las calles, el 17 de mayo se llenen las urnas de feminismo y de igualdad". Además, ha añadido que "cada voto es una oportunidad más para seguir dando respuestas a las mujeres".

Asimismo, ha defendido que cuentan con "un proyecto feminista y la mejor candidata a la Presidencia de la Junta", así como con una candidatura en Granada encabezada por una mujer, Olga Manzano, a la que ha definido como "firme defensora de la igualdad". Según ha señalado, se trata de "mujeres trabajadoras y comprometidas con los valores del partido, que lideran, deciden y van a transformar esta provincia ejerciendo el poder de verdad".

Por su parte, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha recordado a través de la "gran" figura de María Lejárraga la lucha por la igualdad y los retos que aún quedan por conseguir y se ha sumado al reconocimiento de las mujeres premiadas. De ellas ha destacado "el trabajo día a día desde distintos ámbitos por el feminismo para construir un mundo mejor".

"La igualdad es un gran valor, a defender siempre, pero ahora más que nunca, porque ahora es un valor amenazado en el mundo, en Europa, y también en España", ha dicho el también miembro de la Ejecutiva Federal que durante su intervención ha alabado el "liderazgo y el rigor" de la candidata socialista a la Junta.

La secretaria provincial de Igualdad ha recordado ante la cita con las urnas que "cada avance logrado ha sido fruto del compromiso político del PSOE y de la lucha de las mujeres feministas socialistas". "Nada ha sido casualidad", ha subrayado, aseverando que la igualdad "no es negociable" en un momento en el que "derechos que creíamos consolidados vuelven a cuestionarse. No vamos a permitir que se borre el esfuerzo de generaciones de mujeres ni aceptar discursos que nieguen la violencia machista, que cuestionen las políticas de igualdad o que pretendan devolvernos a un pasado ya superado".

En la décima edición de los Premios María Lejárraga se ha reconocido en sus distintas modalidades la trayectoria de la Asociación Mujeres Comarca de Huéscar (Asociacionismo feminista), Alba Romero (Lucha contra la violencia de género), Piedad Benicia Hernández (Mujer rural), Rosa Mª Montero (Mujer emprendedora), Dolores Olmos (Cultura e Igualdad), Estefanía Nieto (Educación en Igualdad), Mª Dolores López (Educación en Igualdad en el medio rural), María Andrade (Divulgación y comunicación feminista) y María Sánchez y Vanessa Polo (ambas a la Trayectoria feminista).