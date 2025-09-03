Fernández-Pacheco defiende una PAC "sin recortes" para evitar un "daño sin precedentes" al campo andaluz

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, atiende a los medios en presencia del delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido este miércoles una Política Agraria Común (PAC) "sin recortes" y ha advertido del "daño sin precedentes" para el campo andaluz y para la industria agroalimentaria de no conseguirse este objetivo.

Así lo ha defendido en presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la inauguración del XV Congreso de Economía Agroalimentaria abierto este miércoles en Granada, donde Fernández-Pacheco ha mostrado su apoyo a las gestiones que pueda desarrollar el Gobierno para mejorar la nueva PAC.

Según ha detallado la Junta en una nota de prensa, el titular andaluz de Agricultura se ha opuesto al "recorte de la PAC post 2027 en más del 20 por ciento". Según ha apuntado, estos fondos benefician a casi 200.000 agricultores y ganaderos andaluces, por lo que estas ayudas representan un respaldo económico vital para garantizar la viabilidad de sus explotaciones y a afrontar los elevados gastos de producción.

"Desde el Gobierno andaluz nos oponemos a esta propuesta de la Unión Europea y realizaremos, de la mano de las organizaciones agrarias y cooperativas, todas las acciones que estén a nuestro alcance para intentar evitar que se materialice", ha afirmado Fernández-Pacheco, quien considera "muy necesaria" la unidad de todas las administraciones para frenar este "sinsentido".