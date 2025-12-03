Fernández-Pacheco recalca el compromiso de la Junta con los productores hortofrutícolas andaluces

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha recalcado en el Parlamento de Andalucía que "el compromiso continuo del Gobierno andaluz con los productores de frutas y hortalizas se materializa año tras año", entre otras medidas, con la gestión de importantes ayudas.

En concreto, ha incidido en que la Junta ha pagado recientemente más de 132 millones de euros en subvenciones para un centenar de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) de Andalucía, según ha señalado la Junta en una nota de prensa.

"Y al mismo tiempo que la Consejería ha abonado estas ayudas, se estaba trabajando ya en las solicitudes presentadas para 2026 bajo este importante modelo de colaboración público-privada", ha remarcado.

En respuesta a una pregunta parlamentaria, Fernández-Pacheco ha apuntado que la importancia económica de las OPFH andaluzas se plasma en el valor de su producción, que en 2024 alcanzó los 3.755 millones de euros "con un incremento del 6,5% respecto al año anterior".

El consejero ha subrayado que las ayudas que tramita la Junta "apoyan a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas para que puedan seguir invirtiendo en mejorar la innovación, eficiencia y sostenibilidad de nuestro sector hortofrutícola" y, por tanto, contribuyen a potenciar su competitividad.

Ramón Fernández-Pacheco ha puesto también en valor la aprobación en 2024 del primer Plan Estratégico para las Frutas y Hortalizas de Invernadero de Andalucía, apuntando que "más de dos tercios de sus medidas ya están en marcha"; y ha remarcado el apoyo constante que el Gobierno autonómico ofrece a estos productores frente distintos desafíos y administraciones.

"Este Gobierno, además de potenciarlo, defiende al sector hortofrutícola ante las amenazas y ya ha propuesto en Bruselas alternativas concretas para este sector de cara a la nueva Política Agraria Común (PAC)", ha concluido.