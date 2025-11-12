Fernández (PSOE) tacha de "irresponsable" a Rodríguez (PP) tras abandonar la Mesa del Aeropuerto de Granada y Jaén

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha tachado de "irresponsable" la actitud del presidente de la Diputación, Francis Rodríguez (PP), tras abandonar la Mesa del Aeropuerto Federico García Lorca, lo que en su opinión evidencia su "falta de altura política" para defender el interés general de la provincia granadina.

Lo ha hecho en una nota de prensa del PSOE en la que ha pedido al presidente de la Diputación granadina que "trabaje realmente por el aeródromo Federico García Lorca Granada-Jaén y la ampliación de sus conexiones aéreas" y ha lamentado que Rodríguez haya "antepuesto su interés político a una cuestión vital como el desarrollo del aeropuerto".

A su juicio, "romper el diálogo con otras instituciones y agentes sociales y económicos a la primera de cambio es una falta de respeto a la provincia". "Hoy era día de limar discrepancias, hablar las diferencias y alcanzar acuerdos y consensos con todas las partes implicadas. Sin embargo, el presidente del PP granadino y de la Diputación ha optado por levantarse, dejar a todos con la palabra en la boca y abandonar la mesa, con el Gobierno de España, la Junta, la Diputación de Jaén, ayuntamientos, empresarios, hosteleros y sindicatos presentes. Un comportamiento impropio de un representante público", ha censurado Fernández.

Para Fernández, esta actitud demuestra, además, "falta de altura de miras. El aeropuerto gana cuando todos van a una, la Diputación por sí sola no va a ninguna parte. Las cifras son el mejor ejemplo, llegamos a tener 17 vuelos y hoy apenas contamos con nueve". El dirigente socialista ha resaltado el compromiso del Gobierno de España al destinar 22 millones de euros para la modernización de la terminal, más los 3,3 millones invertidos para la ampliación de las instalaciones, y ha insistido en que el aeropuerto "solo puede avanzar desde la coordinación, el diálogo y el trabajo conjunto. Lo demás son parches que no llevan a ningún sitio".

Por último, el también delegado del Gobierno en Andalucía ha instado a Rodríguez a "recuperar el consenso y el respeto institucional, y a dejar de bloquear las posibilidades del aeropuerto con el dinero de todas y todos los granadinos, que no puede manejar a su antojo. La Diputación debe volver al acuerdo y a la coordinación entre administraciones que representa la Mesa del Aeropuerto, que tanto éxito ha dado tiempo atrás".