Fernández valora la actuación para frenar la agresión en Ibros (Jaén) y defiende el "refuerzo" de cuerpos de seguridad

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

ESCÚZAR (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha valorado este jueves la "magnífica actuación" realizada por el guardia civil que intervino en un primer momento ante la agresión con arma blanca sufrida por una mujer en un domicilio de Ibros (Jaén). Además, ha defendido el "refuerzo" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con "incrementos importantes" en sus plantillas.

Así lo ha indicado en Escúzar (Granada) a preguntas de los periodistas sobre el citado caso ocurrido el pasado martes y que se investiga como violencia de género.

Fernández ha explicado que "hay una patrulla que estaba a unos 40 kilómetros", de modo que "lo que se hace es que, por parte del guardia civil que está en puertas en el puesto de Baeza, se toma la decisión, junto con también dos guardias de tráfico que se ponen en contacto, en asistir hasta el domicilio"

"Su intervención es muy determinante para evitar lo que se estaba produciendo, que era una agresión con arma blanca, tanto a la mujer como en este caso también a la hija, que es la que de forma inmediata al guardia civil le cuenta lo que está sucediendo", ha resaltado.

En este sentido, el delegado del Gobierno ha asegurado que "esa magnífica actuación absolutamente profesional permite la detención del varón, que también presentaba algunas lesiones".

"Estaban de inmediato, porque fueron también miembros de la Guardia Civil de Tráfico los que le acompañaron, no llegaron a la misma vez, pero la acompañaron también. Y bueno, pues es una situación que afortunadamente se ha resuelto bien", ha declarado.

Al respecto, Fernández ha afirmado que la mujer "está hospitalizada, "pero, en principio no corre peligro su vida", mientras que el hombre "está detenido con algunas lesiones que le llevaron a tener que ir al hospital".

Preguntado, además, por las críticas de Jucil sobre las "carencias" del cuerpo que refleja este caso en el ámbito rural, el delegado ha dicho que "pueden darse circunstancias como la que hay", si bien ha defendido "el refuerzo" en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con "unos incrementos importantes de las plantillas".

En este sentido, ha precisado que, "en Andalucía, desde el año 2018 hasta ahora, es de más de 3.500 agentes" gracias también a "las mayores convocatorias" de ofertas de empleo que se están llevando a cabo, con en torno a 6.000 plazas de Guardia Civil y Policía Nacional en los últimos años, frente "250 plazas, 300" en 2028.

"Es decir, las últimas convocatorias en los últimos cuatro años no solamente han revertido el déficit que veníamos arrastrando desde antes de 2018 por los gobiernos de Mariano Rajoy de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que se ha recuperado y se ha aumentado, insisto, 3.500 agentes de Guardia Civil y Policía Nacional en el caso concreto de Andalucía", ha subrayado.

Así las cosas, Fernández se ha referido al caso de Ibros como "una circunstancia concreta que se resolvió gracias a la profesionalidad" del agente "y también es cierto que tenía el apoyo de dos guardias de tráfico" y "la patrulla que estaba en camino, que es verdad que se encontraba distante en ese momento".