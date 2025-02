Fernández Vara: "Vivo por la sanidad pública que tenemos, gracias a las batas y a los votos"

ARMILLA (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

El expresidente de Extremadura y secretario de Política Autonómica del PSOE, Guillermo Fernández Vara, ha recurrido este sábado a una vivencia personal durante su participación en la jornada inaugural del XV Congreso Regional del PSOE de Andalucía que le ha valido como metáfora en defensa del Estado del Bienestar.

Fernández Vara, en su apelación a "nuestras vivencias vitales", ha recordado al auditorio que "estoy enfermo de cáncer" y de igual forma ha reivindicado que "estoy vivo porque tenemos el sistema público que tenemos", antes de inferir que "si no, no podría haber vivido".

"Doy gracias a la vida por ello", ha proseguido afirmando el hoy dirigente federal para argumentar la contribución a ese sistema sanitario de "unos con sus batas, y de otros con sus votos", por lo que ha blandido que cuando "uno entra el primer día en el hospital de día para ponerse la quimioterapia le encuentra sentido a toda tu vida".

Momento en que ha enumerado a diversos referentes socialistas, entre quienes ha incluido al exministro de Sanidad y víctima de un atentado de ETA, Ernest Lluch; al histórico dirigente como presidente del partido, Ramón Rubial; círculo que ha cerrado con un alusión también a Felipe González. "Todo alcanza su sentido", ha concluido su reflexión acerca de "lo que significó la lucha, la militancia".

En su argumento a favor del Estado del Bienestar concretado en su situación personal ha planteado la situación que se vive en estos momentos en el mundo, pasaje de su intervención donde ha calificado como "nuevo vigía de Occidente" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin nombrarlo, para advertir entonces de que "está muy bien invertir en tanques, pero que la inversión en tanques no signifique no invertir en medicamentos, en salvar vidas".

"Son los debates que tenemos, que tendremos", ha precisado Fernández Vara sobre la dicotomía que afronta el diálogo trasatlántico de Europa y Estados Unidos, por lo que ha reclamado que "hay que elegir", petición que ha concretado en "apostar por un sistema fiscal donde no pagar no sea la moda", antes de invocar aquí de nuevo "las unidades de oncología donde me dan el chute de quimioterapia" porque en ese escenario y ese momento "me acuerdo de la gente que paga impuestos, el esfuerzo que hace y lo pongo en valor", para remarcar que "no podemos olvidarnos nunca" de cómo se financia el Estado del Bienestar.