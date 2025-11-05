Ferran Adrià ofrece este jueves una conferencia sobre innovación y creatividad en la Universidad de Granada

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cocinero Ferran Adrià va a ofrecer este jueves como embajador de Telefónica una conferencia en la ciudad de la Alhambra dentro de la gira 'Conecta innovación: universidad, empresa y futuro' de la Red de Cátedras de Telefónica. La Universidad de Granada (UGR) es una de las seleccionadas dentro de esta gira que está recorriendo diferentes universidades españolas.

La charla tendrá lugar en el Espacio V Centenrio de la UGR a las 11,00 horas. Desde 2021, la institución académica granadina cuenta con una Cátedra Telefónica denominada 'Inteligencia Artificial, ciberseguridad y sociedad cognitiva', adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, un punto de encuentro y unión entre empresa y universidad en el que "compartir conocimiento e innovación tecnológica en estos ámbitos".

Según ha detallado Telefónica en una nota de prensa, contará con la participación de su director territorial sur, Joaquín Segovia, junto con la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el rector de la UGR, Pedro Mercado. Con una conferencia titulada 'Sapiens: mi receta para innovar', Adrià compartirá con la comunidad universitaria su metodología, centrada en "conectar diversas respuestas para comprender mejor y fomentar la innovación, así como para resaltar la importancia de la innovación en el ámbito académico".

Adrià fue nombrado embajador de Telefónica en 2010. Desde entonces ha acompañado a la compañía en diversos proyectos y ha visitado países y ciudades en los que Telefónica tiene presencia. Las acciones que han llevado a cabo han girado en torno a la innovación, la creatividad y las nuevas tecnologías.

También tendrá lugar un 'Diálogo a tres' en el que el director de la Cátedra Telefónica de la UGR, José Luis Bernier, moderará al joven investigador granadino Carlos Megías, ingeniero de Telecomunicaciones que está a punto de defender su tesis doctoral titulada 'Ethernet determinista basado en tiempo para comunicaciones inteligentes en infraestructuras de baja latencia", y a Soledad Ruiz, licenciada en el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas y Segundo Premio Nacional junto a su compañero Alfonso Zapata en la competición Líderes Digitales Universitarios, organizada por Telefónica.

Por la tarde, Ferran Adrià visitará la incubadora de empresas El Carmen, promovida por la Diputación de Granada y gestionada por Telefónica, un nuevo espacio destinado a impulsar proyectos de base innovadora en la provincia. Así, el cocinero conocerá de primera mano las actividades de esta iniciativa de emprendimiento, así como a las empresas que están acelerando allí sus proyectos.