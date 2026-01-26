Moreno retoma su agenda tras el accidente de Adamuz con un acuerdo con los sindicatos: "La vida sigue, aunque cueste"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este lunes en Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha retomado este lunes su agenda institucional, tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), con el acto de firma del acuerdo de la mesa sectorial de administración general y la Junta, que afecta a la carrera horizontal, la evaluación del desempeño y la equiparación retributiva del personal funcionario de carrera.

"Retomamos la agenda institucional porque la vida ha de seguir, pero en nuestro pensamiento y en nuestros corazones, seguimos y seguiremos, además, sobrecogidos tras la tremenda tragedia ferroviaria sucedida el pasado 18 de enero en el municipio de Adamuz", ha indicado el presidente durante el acto, que se ha desarrollado en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

"Seguimos consternados y abatidos y acompañamos a tantas familias quebradas en su angustia y su dolor a lo largo de estos últimos días y a lo largo de las muchas semanas y días que también van a tener que pasar", ha indicado Juanma.

Pero, según ha agregado, la "vida sigue y, aunque cueste, reiniciamos la actividad institucional de la Junta de Andalucía con un acto que, desde nuestro punto de vista, es muy relevante", como es la firma de un acuerdo con los sindicatos para terminar de "encarrilar la profunda transformación que estamos impulsando, entre todos, para modernizar y mejorar la administración general de la Junta de Andalucía".

Desde que se produjo el accidente y hasta este lunes, el presidente ha centrado su actividad en todo lo relacionado con el trágico suceso, con presencia en Adamuz y, el viernes, en un acto de recuerdo por las víctimas en el Ayuntamiento de Huelva.

Precisamente, Juanma Moreno volverá este jueves a la ciudad de Huelva --cuya provincia es la que ha tenido más fallecidos en el accidente ferroviario-- para asistir a la misa funeral por las víctimas que se celebrará, a las 18,00 horas, en la catedral, presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y que contará con la presencia también del presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Javier Argüello García.

Como se recordará, ayer se informó de que el Gobierno central y la Junta han acordado posponer la celebración del homenaje de estado que estaba previsto el sábado 31 de enero, debido a que una amplia mayoría de familiares de las víctimas del accidente ferroviario no podía asistir y a que muchos otros prefieren que se celebre más adelante.

El Gobierno andaluz explicó en un comunicado que esta decisión de posponer el funeral de estado a una nueva fecha --que aún no se ha cerrado-- ha sido con el fin de contar con el mayor número posible de familiares de los fallecidos.