Férriz afirma que Carazo “no puede presentarse" en Granada con el “historial” de un “escándalo que no hay quien tape"

GRANADA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, ha asegurado en Granada que la "carta de presentación" de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, que se presentará por el PP a la Alcaldía granadina, "no es muy buena", ya que "no es capaz de explicar" los contratos irregulares del denominado caso Emergencias. Según la dirigente socialista, "no puede presentarse" el 28M con "este historial" de un "escándalo que no hay quien lo tape".

"Uno no puede presentarse a la Alcaldía de Granada con este historial", ha indicado Férriz, que incluye una salida como consejera "rodeada de sospechas y polémica". Según ha informado el PSOE-A en una nota, ha subrayado que Carazo quería agotar su mandato como titular de Fomento y "ahora tiene mucha prisa por irse de la Consejería".

Férriz ha afirmado, además, que "han pensado que haciéndole despedidas tapan este escándalo y este escándalo no hay quien lo tape". En este sentido, la portavoz socialista ha calificado de "desvergüenza política" el hecho de que se celebrara un Consejo de Gobierno en Sierra Nevada para despedir "con todo el boato" a la consejera y candidata por el PP a la Alcaldía granadina.

Se trata de un hecho con el que, asegura, querían "tapar lo que no hay manera de tapar, porque no hay manera de cogerlo". "Esto es de nota", ha añadido la portavoz, que ha criticado cómo después de dos semanas "no ha sido capaz de explicar" los contratos irregulares.

"¿Por qué no ha dado ninguna explicación? Porque no la hay. Esto suena a lo que suena", ha asegurado Férriz. Para la portavoz socialista, este caso "no es una cuestión coyuntural, es un modelo de gestionar". Así, ha dicho que "Carazo ha hecho un favor a los vecinos y vecinas de Granada, los ha avisado perfectamente de cuál es su manera de gestionar".

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento ha criticado que la consejera no haya respondido a la información solicitada en la Cámara y ha asegurado que desde el PSOE-A "vamos a insistir" porque, subraya, "Carazo tiene que dar muchas explicaciones".

Entre ellas, ha indicado Férriz, por qué se contrató como emergencias cuando no había emergencia, por qué se utilizó contrato de emergencia para el mantenimiento de una carretera y quién ordenó dentro de la Consejería invitar a la empresa. Esto último, ha subrayado la portavoz, "es muy importante".

"Porque ningún funcionario va a invitar a ninguna empresa que no tiene solvencia, ni experiencia, ni trabajadores; alguien tuvo que decirle al funcionario que invitara a esta empresa, quién fue", se ha preguntado la portavoz.

Férriz, en su visita a Granada, ha estado acompañada por el secretario de Organización del PSOE de Granada capital, Jacobo Calvo, que ha señalado que el PP cuenta con una candidata a la Alcaldía de Granada que "presuntamente arrastra alguna decisión que, cuanto menos, roza los límites de la ética y habrá que ver si de la legalidad y de alguna manera pondría de manifiesto que hay una serie de intereses" Así, ha lamentado que pretenda traer a Granada "un aire que contamina el nuevo modelo de hacer política que tiene la ciudad".

"Hasta en dos ocasiones Paco Cuenca ha tenido que llegar al Ayuntamiento para rescatar a la ciudad de los líos de la derecha", ha informado Calvo en referencia al alcalde de Granada y candidato a la reelección por el PSOE.