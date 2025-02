Férriz destaca que opta a dirigir el PSOE de Jaén buscando unidad "con un proyecto ganador y claramente transformador"

JAÉN 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza Ángeles Férriz ha asegurado que optar a dirigir el PSOE de Jaén buscando la unidad "en torno a un proyecto ganador y claramente transformador" sobre el que, sigue abierta al diálogo, aunque dejando claro que no va a retirar su candidatura: "Es la hora de la militancia".

Así lo ha indicado este martes en una comparecencia tras formalizar su precandidatura, dispuesta a asumir la "responsabilidad histórica" de "ser la primera secretaria general" del partido en la provincia. Algo que hace "con humildad", agradecimiento a todo lo que le ha dado el PSOE y "con vocación de servicio a los más de 5.000 militantes" jiennenses.

Ha recalcado que llega con dos palabras que quiere que nunca dejen de acompañarla en su discursos y en sus hechos, "diálogo y unidad". "No vengo a restar ni a dividir, yo vengo a sumar y a multiplicar. Todo el que quiera aportar tiene espacio en este equipo. Yo no vengo a quitar a nadie porque no sobra a nadie. No soy la candidata de nadie porque quiero ser la candidata de todo y de todas", ha apostillado.

En este sentido, ha considerado que contar con todos "es lo que le da fortaleza y unidad" al PSOE, si bien ha matizado que "no solo basta con eso", de manera que pretende buscar la unidad en torno a un proyecto "ambicioso".

"De nada sirve tener unidad en torno al más absoluto de los desánimos. Por eso yo vengo a buscar la unidad en torno a un proyecto claramente ganador y claramente transformador, que genere entusiasmo, ilusión y ganas de ganar en nuestra militancia", ha añadido.

Al respecto, ha reconocido el "buen trabajo" que se ha hecho en el PSOE de Jaén, aunque, "respetando ese legado tan importante", ha defendido que "le hace falta un revulsivo". Ha considerado que ella es "capaz de dar", acompañada de "muchos compañeros y muchas compañeras de toda la provincia" que se lo han pedido y con unos apoyos que "se han multiplicado" desde que anunció su candidatura.

REVOLUCIÓN PARA FRENAR A LA DERECHA

"Hace falta meterle una marcha más a este partido. Nosotros venimos con la intención de revolucionar el PSOE de Jaén, de llenar de entusiasmo y de ilusión a todos los militantes, de llenar de energía positiva, de buena vibra, de defender la alegría y de plantear un nuevo horizonte para este partido", ha subrayado.

Una revolución que tiene como "único objetivo" "engrasar la maquinaria para parar a una derecha que está cargándose" los servicios públicos, de manera que primarias "son simplemente el medio para poner en pie un proyecto que permita tumbar a la derecha" en todos los municipios jiennenses que el PSOE no gobierna, para hacer que el PP andaluz "muerda el polvo en las urnas" y que también "aleje a la derecha" de la Diputación y del Gobierno de España.

La parlamentaria, además, ha hecho hincapié en que "es la hora de los militantes". "Ésta es la grandeza de la democracia interna de nuestro partido por la que tantos compañeros y compañeras han peleado. Un militante, un voto. Así que da igual si eres secretario general, si eres senador, si eres diputado provincial o si eres parlamentaria andaluza, porque tu voto vale exactamente lo mismo que el de cualquier militante en cualquier agrupación de esta provincia. Un voto libre, un voto individual y un voto secreto", ha declarado.

Por ello, ha animado a "participar masivamente" en este proceso, que ya tiene otro precandidato, el secretario general del PSOE de Arjona, Juan Latorre. Preguntada por si descarta que pueda haber un acuerdo, Férriz ha respondido que "para nada" y que está abierta "a seguir hablando y a seguir intentando una unidad".

"Respeto totalmente la candidatura del compañero Juan Latorre y estoy convencida de que su proyecto también es un proyecto ilusionante y que quiere trabajar por lo mejor para este partido. Yo tengo otro proyecto, y, si a lo largo de este camino logramos unirlo, pues también es una cosa que nos han pedido muchísimos militantes y agrupaciones, y lo vamos a seguir intentando", ha declarado, no sin apuntar que hasta el 16 de marzo hay tiempo.

En todo caso, ha insistido en que ella no va a retirar su candidatura y ha hablado de una negociación más allá de posiciones o cargos. "Hemos hablado, tenemos proyectos que cada uno queremos defender y los dos hemos considerado que queríamos votar a la Secretaría General", ha comentado.

De ahí que, siendo, además, un proceso "legítimo", haya hecho hincapié en el hecho de "que haya varios candidatos no es una mala noticia", sino "buena", puesto que "quiere decir que en esta provincia y que este partido está vivo y que tiene gente valiente dispuesta a dar un paso adelante".

"Los militantes son maduros, son responsables saben perfectamente lo que quieren y saben comportarse perfectamente. Las primarias están en nuestro partido, están en nuestro estatuto, ¿cuál es el problema? Pues votemos y decidamos y estoy convencida de que en la decisión de la mayoría está el acierto de la organización", ha destacado.

Por su parte, va a dedicar los próximos días a recorrer la provincia para escuchar a los militantes y trasladarles su proyecto en "un proceso ilusionante y apasionante", sobre el que ha pedido a las direcciones regional y provincial del PSOE que "velen" por que "se produzca con total transparencia y con total garantía para todos los candidatos".

RECONSTRUCCIÓN

Este proceso, no contará con aspirante del movimiento de base denominado Reconstrucción PSOE-Jaén, según ha precisado a los periodistas María de los Ángeles Jiménez Samblás, actuando como portavoz.

Una decisión fundamentada en que los miembros de esta corriente, a través de una encuesta "han dicho tasativamente en un 97 por ciento que haya primarias" y van a hacer todo lo posible porque así sea, facilitando que haya debate.

"Estos dos precandidatos --Férriz y Latorre-- nos han comunicado que quieren seguir hasta el final y, obviamente, estamos con los pies en el suelo y sabemos de la dificultad de conseguir los avales", ha dicho, aunque augurando que hubieran logrado "un buen número".

Al hilo, ha considerado que de presentarse, estarían dificultando "no solo las primarias, que es lo prioritario, sino también el cambio" que entienden necesario en la formación. A los precandidatos le han pedido que "miren" su proyecto, que "de alguna manera que eleven el debate", con ideas y proyectos, de modo que "no sea esto un juego de tronos"; mientras que al "aparato" del PSOE jiennenses ha solicitado "que no haya ninguna injerencia ni interferencia en las primarias".