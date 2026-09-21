Férriz (PSOE-A) aboga por ver las primarias "con normalidad", pero no deberían haberse dado en Jaén, donde se gobierna

Juan Latorre y Ángeles Férriz (c), junto a otros responsables del PSOE de Jaén. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta segunda del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha abogado por ver "con normalidad" los procesos de primarias. A su juicio, sin embargo, "no debería haberse llegado" a ellas en Jaén, donde gobierna un alcalde socialista, Julio Millán, que opta a ser candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027, al igual que el concejal Carlos Alberca.

Una idea en la que ha coincidido el secretario general del partido en la provincia jiennense, Juan Latorre, quien ha añadido que la militancia "será responsable, tendrá altura de miras para saber leer muy bien el momento político" y se ha mostrado "convencido" de que Millán liderará la lista socialista en esos comicios.

A preguntas de los periodistas, ambos han tratado este lunes este proceso, abierto por el PSOE-A en las capitales y municipios mayores de 20.000 habitantes. En la provincia de Jaén, también habrá votación en Linares, donde han sido proclamados candidatos el secretario general de la agrupación local y vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Perales, y la diputada nacional Ana Cobo.

"Yo creo que a estas primarias (en Jaén) no debería haberse llegado, máxime cuando hay una persona que está gobernando y que las primarias vienen de otra persona que forma parte del gobierno. Pero, una vez que las primarias han echado a andar, yo creo que a todos los dirigentes nos toca ser prudentes y darle la voz a los militantes", ha dicho Férriz.

En todo caso, tras recordar que no forma parte de la dirección provincial ni milita en las citadas agrupaciones, se ha declarado como "una firme defensora de las primarias": "un proceso completamente democrático dentro del partido donde los militantes tienen la oportunidad de elegir a quien consideren que es mejor, en este caso, para representarlo de cara a las elecciones municipales".

De ahí que haya apostado por "verlas con normalidad". "Muchas veces queremos ver más tensión de la que hay. Estoy convencida de que cuando llegue el día de la votación los militantes votarán lo que consideren conveniente y el resto de los militantes, una vez pasada la votación, pues detrás del Partido Popular", ha afirmado.

Al hilo, la portavoz adjunta segunda ha precisado que "lo que hay que hacer es tener claro cuál es el adversario político". Es, según ha resaltado, "la extrema derecha y la derecha, que campan a sus anchas por este país, sembrándolo todo de odio, rompiendo la convivencia y llenándolo todo de mentiras, de bulos y de 'fake news'".

HERRAMIENTA DEMOCRÁTICA

En la misma línea se ha pronunciado Latorre al aludir al PSOE como "un partido democrático que tiene una de las herramientas para poder elegir a sus candidatos y candidatas las primarias" y "poder confrontar proyectos", como ocurrió con él mismo en su elección como secretario general en la provincia.

Pero, "más allá de todo eso", ha compartido con la propia secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, la idea de que "cuantas menos" primarias se celebren, "mejor" porque "permite llegar de una forma mejor a la ciudadanía y no enredarnos en asuntos internos".

En el caso de Jaén y Linares, donde los candidatos han recogido los avales necesarios, "será este fin de semana cuando se resuelva", si bien ha hecho un matiz con respecto a la capital: "nunca se tenían que haber celebrado", habiendo "un alcalde que gobierna con cercanía", con "eficacia" y que "está transformando la ciudad a pesar de todas esas dificultades económicas".

"Estoy absolutamente convencido que la militancia en Jaén será responsable, tendrá altura de miras para saber leer muy bien el momento político en el que nos encontramos y, sin lugar a dudas creo, estoy convencido, que el candidato a la alcaldía de Jaén será el actual alcalde Julio Millán", ha declarado.

LINARES

Preguntado por si tiene también alguna predilección en Linares, Latorre ha explicado que la situación "es completamente distinta a la de Jaén", donde el PSOE gobierna. Ha agregado que Millán "tuvo la oportunidad de ser reelegido automáticamente", como contempla el Reglamento de desarrollo de los Estatutos Federales para quienes ostentan la alcaldía, pero "ha optado por darle participación a la militancia.

En Linares, por contra, el PSOE está en la oposición, "construyendo un proyecto sólido, cercano, pensando sobre todo en los intereses de los y las linarenses y, por tanto, ser dos candidatos Javier y Ana, los que finalmente puedan ser elegidos".

"Respeto los procesos internos y toda la militancia en su conjunto será capaz de leer el momento político en el que encontramos", ha recalcado sobre estar "prácticamente ocho meses antes de unas elecciones municipales". Por ello, hay que "acertar" para llegar "fuertes" a las urnas para que el PSOE sea "la formación política más representativa" y la más apoyada por los jiennenses.

DIÁLOGO Y ACUERDO

En cuanto a la posibilidad de que puedan se puedan unificar las candidaturas en ambas agrupaciones, el secretario general ha señalado que "siempre hay posibilidad de acuerdo en todas las convocatorias de primaria hasta el último minuto".

"Yo animo a los compañeros a que sigan trabajando en el acuerdo, en el diálogo, porque, insisto, nos jugamos mucho en mayo del 2027 y tenemos que tener nuestra mirada puesta y fija en los problemas de la ciudadanía para convertirlos en proyectos, en propuestas políticas de cara a esa cita con las urnas", ha concluido.