FeSMC UGT Andalucía traslada a la Consejería de Empleo la incertidumbre de más de 400 trabajadores de Servinform

FeSMC UGT Andalucía traslada a la Consejería de Empleo la incertidumbre que viven más de 400 trabajadores de Servinform. - FESMC UGT ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT-A ha trasladado a la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, la incertidumbre que vive la plantilla de Servinform y ha solicitado "una solución urgente que garantice los derechos y el futuro laboral de las personas afectadas".

Según ha informado el sindicato en una nota, la FeSMC ha mantenido una reunión con la consejera para abordar la situación que atraviesa la plantilla de Servinform y, especialmente, la de más de 400 trabajadores que actualmente se encuentran "sin funciones ni trabajo efectivo y sin conocer con claridad cuál será su futuro profesional ni qué medidas tiene previsto adoptar la empresa".

Para UGT, resulta "imprescindible" poner fin cuanto antes a este escenario y evitar que la plantilla continúe en un auténtico "limbo laboral". Por ello, el sindicato ha considerado que Servinform debe actuar dentro del marco de la legalidad vigente y adoptar las medidas laborales necesarias para ofrecer "una respuesta clara y garantizar los derechos de las personas afectadas".

De este modo, UGT-A ha expuesto ante la Consejería las distintas alternativas que considera que deben estudiarse para encontrar una solución que aporte seguridad y estabilidad a la plantilla dentro del marco jurídico vigente. Además, el sindicato ha avisado de que "esta incertidumbre no afecta únicamente a los trabajadores, también afecta a sus familias, ya que llevan meses pendientes de una solución sobre su futuro laboral".

Por su parte, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha mostrado su disposición a abordar la problemática planteada y ha trasladado a los representantes sindicales su voluntad de trabajar para intentar avanzar hacia un acuerdo dentro del marco legal y de las competencias de la Administración autonómica.

En este sentido, el delegado de UGT en Servinform y responsable del Sector de Oficinas de FeSMC UGT Sevilla, Javier López Carmona, ha valorado positivamente la disposición mostrada por la Consejería y la apertura de una vía de diálogo para tratar de encontrar una salida a la situación de los afectados.

No obstante, UGT ha asegurado que continuará realizando un seguimiento de la situación y de las conversaciones que puedan producirse en los próximos días con el objetivo de que se adopten medidas que "permitan clarificar el futuro laboral de la plantilla y ofrecer una salida digna a todos los afectados".

Asimismo, el sindicato ha indicado que utilizará todas las herramientas sindicales y judiciales a su alcance para defender los derechos de los trabajadores de Servinform y conseguir una solución que les permita recuperar la estabilidad y poner fin a la incertidumbre laboral que están viviendo.

En el encuentro han participado también el presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), José Manuel Gómez Muñoz, y el secretario general de este organismo, Francisco Pina Pérez. Por parte de UGT han asistido el vicesecretario general de Política Sindical de FeSMC UGT Andalucía, Juan Antonio González Marín; el secretario general de FeSMC UGT Sevilla, Enrique J. Jiménez González; y, en representación de UGT en Servinform, Javier López Carmona, Miguel Segura Torrejón y Silvia Baños Molina.