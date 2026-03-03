Un festival de divulgación de la ciencia desgrana en Granada los avances científicos para todos los públicos

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, interviene en la presentación informativa del Desgranando Fest - UGR

GRANADA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo festival de divulgación científica tendrá lugar en Granada y provincia entre el 18 y el 26 de abril sobre la base de la iniciativa Desgranando Ciencia con el objetivo de llevar los avances de la investigación a todo el territorio granadino en todos los formatos posibles: talleres, cine, charlas, exposiciones, rutas, arte o pensamiento crítico entre otras actividades.

Bajo el lema 'La ciencia al alcance de tu mano', el festival se reparte para desgranar ciencia por múltiples escenarios --desde la capital hasta los pueblos más pequeños-- ocupando teatros, plazas, centros culturales, colegios, bibliotecas, bares, museos y espacios patrimoniales y ofreciendo todos los formatos posibles, según ha informado la Universidad de Granada (UGR) en una nota de prensa.

Durante su presentación en el Ayuntamiento de Granada, el rector, Pedro Mercado, ha declarado que "la UGR apoya este proyecto desde sus inicios" y ahora celebra "el salto en calidad que da, al convertirse en una iniciativa de divulgación científica de alcance provincial".

"En esto, todas las instituciones organizadoras coincidimos en que nuestra misión va muchos más allá de las aulas y los laboratorios. Tenemos la obligación de hacer que el conocimiento llegue a todas las personas independientemente de donde vivan. Además, coincidimos en un objetivo: impulsar la ciencia abierta y compartida", ha afirmado Mercado.

El concejal de Cultura de la capital granadina, Jorge Saavedra, ha destacado que Desgranando Fest representa la Granada que el Ayuntamiento quiere "proyectar, una ciudad que apuesta por el conocimiento, la apertura de la ciencia y la cultura que sale a la calle y llega a todos los públicos".

Asimismo, Saavedra ha subrayado que "este festival encaja plenamente en la hoja de ruta de Granada como candidata a Capital Europea de la Cultura 2031. Europa reconoce los proyectos que conectan cultura, educación, innovación y territorio, y Desgranando Fest es un claro ejemplo de esa ambición colectiva: una ciudad que trabaja unida, que genera talento y que entiende la cultura y la ciencia como motores de transformación y futuro".

"La Diputación defiende que el conocimiento no puede quedarse solo en la capital y que la ciencia, en este caso, debe llegar a todos los rincones de nuestra provincia. Por eso, colaboramos con este festival, que se extenderá a 15 localidades granadinas a través de charlas en centros educativos y espacios municipales, exposiciones científicas itinerantes y la posibilidad de que escolares de distintos pueblos participen en el MiniFest que albergará el Parque de las Ciencias", ha indicado por su parte la diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel.

El director del Parque de las Ciencias, Alfonso Peres, ha valorado por su parte en nota de prensa la apertura del festival "a nuevos entornos y a nuevos formatos que justamente ponen la ciencia al alcance de todos los ciudadanos" y que han incluido a "colectivos que son muy receptivos a conocer más, como es el caso de los niños".

La directora del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Olga Muñoz, por su parte, ha explicado que "acercar la ciencia a la ciudadanía" es la razón de ser de "la implicación del conjunto de centros del CSIC en Granada en el festival".