El Festival Fusión Velillos reúne el 1 de agosto en Moclín (Granada) a destacados artistas con entrada gratuita

La diputada provincial de Cultura y Educación de Granada, Pilar Caracuel, y el alcalde de los Pueblos de Moclín, Marco Pérez, han presentado el XVIII Festival Fusión Velillos de los Pueblos de Moclín. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Cultura y Educación de Granada, Pilar Caracuel, y el alcalde de los Pueblos de Moclín, Marco Pérez, han presentado el XVIII Festival Fusión Velillos de los Pueblos de Moclín, que se celebrará el próximo 1 de agosto, a partir de las 22,00 horas, en la Plaza de las Flores de Moclín, con entrada gratuita.

El festival continúa fiel a la filosofía con la que nació, que es la de ofrecer un evento gratuito y de calidad en el que conviven diferentes estilos musicales y generaciones, convirtiéndose en un referente cultural del medio rural y en un importante atractivo turístico para la provincia.

El cartel de esta edición estará encabezado por Antony Z, uno de los artistas granadinos con mayor proyección nacional, y por Juancho Marqués, una de las voces más consolidadas del panorama musical español.

Junto a ellos actuarán Curro, Dr.Fli y Barbass Sound, completando una programación que vuelve a apostar por la riqueza musical, la diversidad de estilos y la conexión con públicos de todas las edades.

Con entrada libre, el evento reafirma su vocación de acercar la cultura al medio rural y de seguir consolidándose como una de las grandes citas estivales del calendario cultural de la provincia de Granada.

Caracuel ha señalado que "el Festival Fusión Velillos representa el compromiso de la Diputación de Granada con una cultura accesible, de calidad y capaz de llegar a todos los rincones de la provincia".

"Iniciativas como esta demuestran que los municipios rurales pueden convertirse en escenarios de grandes propuestas culturales que generan oportunidades y enriquecen la vida de sus vecinos".

Por su parte, el alcalde de los Pueblos de Moclín, Marco Pérez, ha destacado que "el Fusión Velillos es hoy una de las señas de identidad de nuestro municipio. Dieciocho ediciones demuestran que es un proyecto consolidado que contribuye a dinamizar la economía local, promocionar nuestro patrimonio y situar a los Pueblos de Moclín en el mapa cultural de la provincia".