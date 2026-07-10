El Festival de la Guitarra de Córdoba concluye este sábado con el estreno de 'La Reina Blanca' y 'Omega. 30 Aniversario'

Un concierto en el Teatro de la Axerquía. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Después de once noches y once formas distintas de decir guitarra, el 45º Festival de la Guitarra de Córdoba se despide este sábado con dos estrenos, dos momentos irrepetibles, pues el Gran Teatro de Córdoba acoge el estreno absoluto de 'La Reina Blanca', gala homenaje creada expresamente para rendir tributo a Blanca del Rey con las primeras figuras del flamenco actual, mientras que el Teatro de la Axerquía acoge el estreno mundial en escena de 'Omega. 30 Aniversario', con Kiki Morente, Lagartija Nick e Israel Galván.

Según informa en una nota el festival, organizado por el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE), se cierran así once días que han convertido Córdoba, una vez más, en el centro mundial de la guitarra.

Sobre el estreno de 'La Reina Blanca', a las 20,30 horas en el Gran Teatro, cabe señalar que Blanca del Rey es Premio Nacional de Flamenco, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida por los Reyes de España, Medalla de Madrid y Medalla de Oro de Córdoba. Coreógrafa, bailaora y creadora de la célebre Soleá del Mantón, su trayectoria abarca más de seis décadas de dedicación absoluta al flamenco.

Es también la directora artística y propietaria del Corral de la Morería, el tablao más longevo y reconocido del mundo, donde Paco de Lucía presentó 'Entre dos Aguas' y Camarón debutó con apenas 13 años. A sus 80 años, sigue siendo referencia viva para cuantos se acercan al flamenco con la seriedad que merece.

'La Reina Blanca' no es un homenaje convencional: es un espectáculo creado expresamente para esta edición del festival, con dramaturgia y dirección escénica de Paco López, uno de los creadores más rigurosos del panorama flamenco y teatral español. El espectáculo se estructura en tres líneas temáticas que trazan el arco vital y artístico de la homenajeada: 'Lo recordado', que rememora la Córdoba en la que Blanca del Rey se formó como bailaora; 'Lo soñado', que recrea sus grandes creaciones coreográficas a través de las voces y los cuerpos de las primeras figuras del flamenco actual, y 'Lo vivido', una suite flamenca que toma a Blanca del Rey y al Corral de la Morería como hilo conductor de una trayectoria que es, al mismo tiempo, íntima y universal.

En el baile estarán David Coria, Eduardo Guerrero, Florencia Oz, Manuel Liñán, Marco Flores, Marta Gálvez, Olga Pericet y Úrsula López. En el cante, David Lagos, Rafa del Calli y Rocío Luna. En la música, Javier Ibáñez, José Tomás y Paco Serrano a la guitarra e Isidora O'Ryan al chelo. La asesoría musical recae en el propio David Lagos.

Una sola noche, un espectáculo que no volverá a verse igual. La noche del 11 de julio conmemora además simultáneamente el 70 aniversario del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba --institución que durante siete décadas ha descubierto y proyectado a las grandes figuras del género-- y el 40 aniversario de la reinauguración del Gran Teatro de Córdoba, que tuvo lugar precisamente en la Gala del XI Concurso, el 20 de mayo de 1986. Tres efemérides y un solo espectáculo capaz de sostenerlas todas.

'OMEGA. 30 ANIVERSARIO'

Hay discos que no envejecen: se instalan en la historia y desde allí siguen interpelando al presente. 'Omega' (1996) es uno de ellos. Lo que Enrique Morente y Lagartija Nick alumbraron juntos hace tres décadas --fundiendo cante jondo, la poesía de Federico García Lorca y la influencia de Leonard Cohen con una electricidad que rompió todas las costuras del género-- cumple treinta años convertido en referente irrenunciable de la música española.

Cuando el álbum salió a la calle, el rechazo fue casi unánime. El tiempo lo fue colocando en el centro de la música española del último medio siglo. Un golpe de Estado en la escena musical, como lo definió el propio Morente. El Teatro de la Axerquía (22,30 horas) acoge este sábado el estreno mundial en escena de 'Omega. 30 Aniversario'.

No es el primero de sus encuentros con Córdoba: Morente actuó en el festival en 1997, en pleno proceso de transformación del flamenco; en 2009, el Axerquía ya acogió una relectura escénica del álbum. Ese mismo escenario acoge ahora el estreno mundial de una obra que no ha dejado de ser contemporánea. Treinta años después, Kiki Morente es quien porta la voz. Creció literalmente dentro de ese disco --acompañaba a su padre en los ensayos y las grabaciones--, y lo trae al presente no como imitación ni como homenaje reverencial, sino como continuación: el hijo que habita el legado desde un lugar que solo él puede ocupar.

Lagartija Nick --Antonio Arias, Juan Codorníu y Juan José Machuca-- regresan como lo que siempre fueron: pieza estructural de Omega, no acompañamiento. Y Israel Galván --Premio Nacional de Danza-- firma e interpreta una coreografía que no ilustra la música sino que la habita. El elenco lo completan Marcos Gago a la guitarra flamenca; David Fernández a la batería, Popo Gabarre y Curro Conde a la percusión; y Dani Bonilla, Noemi Humanes, Carlos Canela y Aroa Palomo en el coro y palmas. La dirección musical es de Víctor Martínez, y la dirección de escena de Verónica Morales.

Once jornadas, más de veintisiete citas, la guitarra en todos sus idiomas. El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba se despide este sábado como solo saben hacerlo los grandes: con dos estrenos que el flamenco ya tiene reservados en su memoria.