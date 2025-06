El Festival de la Guitarra de Córdoba contará en el Teatro de la Axerquía con grandes grupos de la escena nacional

CÓRDOBA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 44 edición del Festival de la Guitarra de Córdoba contará en el Teatro de la Axerquía con grandes grupos de la escena nacional actual como Viva Suecia, La Casa Azul y Dani Fernández, así como con renombrados artistas internacionales, según ha informado el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE).

Entre los días 1 y 11 de julio, se vivirán noches especiales comenzando con la banda de rock alternativo y pop escocés, Texas, quien inaugurará esta edición. El quinteto liderado por Sharleen Spiteri interpretará sus legendarios temas que han acompañado a sus fans durante más de 35 años de carrera.

La segunda noche del 44 FGC tendrá como protagonistas al grupo No me pises que llevo chanclas y su característico estilo agropop. Los de Los Palacios (Sevilla) celebran 35 años de historia con sus características letras desenfadadas y música intensa.

La banda de 'indie-rock' Viva Suecia parará durante su gira de festivales en Córdoba, donde sonará su último lanzamiento, el 'single' Deja encendida una luz, y otros temas icónicos. Esa misma noche del 3 de julio estarán acompañados por el grupo Sexy Zebras y su sexto disco Bravo publicado este año. El primer 'sold out' de la edición lo firma Dani Fernández con su gira La jauría, que continúa llenando teatros y estadios por toda España. La Axerquía vibrará con Me has invitado a bailar, Oaxaca o Por no bailar contigo, entre muchos otros temas.

Pasando el ecuador del Festival de la Guitarra, el 9 de julio, La Casa Azul visitará la ciudad para poner al público en pie con un concierto especial en el que estarán acompañados por la cantante Soleá Morente.

La clausura del 44 FGC el 11 de julio correrá a cargo del grupo alemán Blind Guardian, referentes del 'power metal'. Su influencia es innegable tanto en este género como al combinarlo con la narrativa fantástica. Sus fans podrán disfrutar de este grupo que aterriza en Córdoba para interpretar sus temas más legendarios.

ACCESIBILIDAD EN LA AXERQUÍA

En todos los conciertos del 44 FGC en la Axerquía estarán disponibles las mochilas vibratorias, unos novedosos dispositivos que mejoran la accesibilidad de los asistentes con discapacidad auditiva a estos espectáculos.

Las mochilas vibratorias son una medida esencial para garantizar que las personas con discapacidad auditiva disfruten plenamente de los espectáculos y participen de forma activa en las actividades culturales que se promueven desde el IMAE.

Estos dispositivos están diseñados para sentir la música a través de las vibraciones que genera el propio chaleco, al estar colocado sobre la espalda o el pecho del usuario. Esta característica lo hace perfecto para disfrutar de actuaciones en vivo como conciertos, óperas, obras de teatro y festivales.

Las personas con discapacidad auditiva que quieran solicitarlo, deberán dirigirse a la dirección de correo electrónico del departamento de protocolo ('protocolo.imae@ayuncordoba.es') hasta 72 horas antes del espectáculo al que asista en la Axerquía.

Las entradas para todos los espectáculos y conciertos del 44 Festival de la Guitarra de Córdoba están disponibles en 'teatrocordoba.es/festival-guitarra-cordoba/', en las taquillas de los teatros de Córdoba en su horario habitual y en la aplicación del IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para IOS y Android.