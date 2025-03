El Festival de la Guitarra de Córdoba pone en primera línea el talento femenino español e internacional en Gran Teatro

CÓRDOBA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de la Guitarra de Córdoba prepara una programación exclusiva en el Gran Teatro con un diverso repertorio de talento femenino, que viaja desde el 'blues' de la estadounidense Danielle Nicole a la guitarrista australiana Orianthi, pasando por la inseparable unión del instrumento de las seis cuerdas con las voces de la cordobesa Vega o el laureado grupo Las Migas. Asimismo, la bailaora cordobesa Olga Pericet estará con el galardonado espectáculo de baile 'La Materia'.

Según informa el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) en una nota, de esta forma se afianza el compromiso por incluir propuestas artísticas originales creadas por mujeres en uno de los espacios escénicos más emblemáticos de la ciudad. Así, durante la celebración del festival, el público podrá disfrutar del talento femenino nacional e internacional con parada obligatoria en Córdoba.

La última artista confirmada dentro de este cartel ha sido la cordobesa Vega, que comienza próximamente la gira de su último disco, 'Ignis'. Las entradas para este concierto, que tendrá lugar el 6 de julio en el Gran Teatro, están ya a la venta en la web oficial del IMAE y del Festival de la Guitarra.

Tras dos años de proceso creativo, presenta el que quizás sea uno de sus proyectos más ambiciosos, acompañada por el productor Ricky Falkner. Con este disco se reafirma como artista multidisciplinar con una carrera alternativa y exitosa gracias a su esfuerzo, constancia y determinación.

El primer espectáculo del Gran Teatro durante el festival tendrá lugar el 3 de julio con 'La Materia', el segundo capítulo de la trilogía que la bailaora Olga Pericet inició con 'La Leona' y que culminará con 'La Invencible'. Esta pieza, que cuenta con el Premio Max 2024 a la Mejor Coreografía, se inspira en las guitarras del mítico luthier Antonio de Torres con una mirada al instrumento desde dentro.

En 'La Materia', Pericet se une al bailarín y coreógrafo Daniel Abreu, también Premio Nacional de Danza, para codirigir, coreografiar e interpretar una pieza que trasciende todas las etiquetas.

'The love you bleed' es el título del nuevo álbum de Danielle Nicole Band, una invitación a explorar el amor desde diferentes perspectivas, que se escuchará en Córdoba el 5 de julio. Con estas letras se afianza como una de las voces más poderosas del blues moderno, cosechando durante su carrera ocho Blues Music Awards y convirtiéndose en miembro del Salón de la Fama de Kansas City.

FLAMENCO Y OTROS ESTILOS

Las protagonistas del concierto del 10 de julio en el Gran Teatro serán Las Migas, grupo español cuya música combina el flamenco con otros estilos, creando una atmósfera única. Actualmente se encuentran inmersas en la producción de su último disco, que verá la luz en 2025.

El grupo ha cosechado grandes reconocimientos durante sus 20 años de carrera, como tres nominaciones al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Flamenca, alzándose con el galardón en 2022. Asimismo han conseguido el Premio MIN por los álbumes Cuatro y Libres.

Por su lado, Orianthi, guitarrista australiana de referencia en el panorama actual del 'blues' y del rock, se subirá al escenario el 11 de julio. Esta será la primera de las tres fechas anunciadas en España por esta guitarrista, quien ha trabajado con leyendas de la guitarra como Steve Vai, Joe Bonamassa y Carlos Santana; llegando a ser elegida para la gira 'This Is It' de Michael Jackson.

Las entradas para los conciertos de la 44ª edición del Festival de la Guitarra de Córdoba están a la venta en teatrocordoba.es, en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario habitual y en la app IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.