El Festival Hogaza Rock de Alfacar (Granada) despedirá la temporada de verano con bandas nacionales e internacionales

GRANADA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha presentado la 22 edición del Festival Hogaza Rock de Alfacar (Granada), junto a la alcaldesa, Fátima Gómez, y el representante de la Asociación Cultural Hogaza, Fermín Moga; un evento que reunirá a grandes bandas nacionales e internacionales y que se celebrará el próximo 6 de septiembre en la plaza de la Iglesia, con entrada gratuita.

Caracuel ha manifestado que "seguir respaldando proyectos culturales de este tipo es clave para acercar el arte a toda la ciudadanía, promoviendo la participación y el disfrute de la cultura en espacios abiertos y accesibles".

Además, ha hecho hincapié en que "el festival sigue manteniendo su singularidad y esa esencia que lo hace especial. Tiene un cartel repleto de grandes bandas en diversas modalidades. Es fundamental apoyar eventos como este para impulsar el turismo y la economía local".

Por su parte, la alcaldesa de Alfacar, Fátima Gómez, ha señalado que "este festival es un referente de nuestro pueblo, ha evolucionado con el tiempo y se ha convertido en un espacio familiar para todos los públicos, con un sonido único e irreemplazable".

El representante de la Asociación Cultural Hogaza, Fermín Moga, ha destacado que "Hogaza Rock ha evolucionado con los años, nos hemos arriesgado con propuestas musicales alternativas y este año el festival cuenta con uno de los mejores carteles de su historia".

Este año, el cartel incluye grupos nacionales como 'Palmar de Troya', 'Automatic Lover', 'Deaf Devils' y 'Zerdivy', además de bandas internacionales como 'The New Christs' (Australia) y 'Barrence Whitfield & MFC Chicken' (EEUU y Reino Unido) que ofrecerán una noche de rock and roll, punk, garage, surf y rhythm & blues, "una combinación que hace al festival único por su originalidad y espíritu alternativo", han destacado.

A lo largo de los años, el Festival Hogaza Rock se ha consolidado como un evento importante en la escena underground, mejorando en cada edición sin perder su esencia.