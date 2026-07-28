El Festival Jazz & Blues de la Alpujarra celebra su XIX edición con tres noches de música en Busquístar (Granada)

Archivo - El saxofonista estadounidense Erly Thornton.
Archivo - El saxofonista estadounidense Erly Thornton. - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 28 julio 2026 11:52
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GRANADA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Jazz & Blues de la Alpujarra celebra su XIX edición con entrada gratuita del 6 al 8 de agosto en el Patio de las Escuelas de Busquístar (Granada) para reunir a artistas de prestigio internacional como el saxofonista estadounidense Erly Thornton; el pianista cubano Harold López-Nussa y la destaca vocalista Robbin Kapsalis.

La programación arrancará el 6 de agosto con Erly Thornton & David Margam: The Funk Assembly, un espectáculo que reunirá al guitarrista granadino David Margam, una de las figuras españolas con mayor proyección internacional dentro del smooth jazz, y al saxofonista estadounidense Erly Thornton, referente de la escena internacional gracias a una trayectoria que combina jazz contemporáneo, funk y soul. Ambos ofrecerán un concierto marcado por el virtuosismo, la elegancia y el característico groove que define sus carreras.

El 7 de agosto será el turno del pianista cubano Harold López-Nussa, considerado uno de los máximos exponentes del jazz afrocubano contemporáneo. Reconocido internacionalmente por su participación en algunos de los festivales más prestigiosos del mundo y por formar parte del catálogo de Blue Note Records, actuará junto a su hermano, el percusionista Ruy Adrián López-Nussa, en un formato especialmente cercano que permitirá disfrutar de una de las propuestas más brillantes del panorama actual del jazz latino.

El festival concluirá el 8 de agosto con Robin Kapsalis & Tonky Blues Band, una velada protagonizada por la vocalista estadounidense Robbin Kapsalis, una de las voces más destacadas del blues contemporáneo, y Tonky de la Peña, considerado el gran impulsor del blues en España.

La unión de ambos artistas ofrecerá un recorrido por el blues eléctrico, el soul y el rhythm & blues, poniendo el broche de oro a una edición que volverá a reunir sobre el escenario a músicos de reconocido prestigio internacional.

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha señalado durante la presentación que "este festival es un magnífico ejemplo de cómo la cultura de calidad llega a todos los rincones de la provincia, convirtiendo a nuestros municipios en escenarios de primer nivel para disfrutar de propuestas musicales de alcance internacional".

"Desde la Diputación seguimos respaldando iniciativas que dinamizan el territorio, fomentan el turismo cultural y acercan la mejor oferta artística a la ciudadanía, contribuyendo también a poner en valor el enorme atractivo de la Alpujarra granadina", ha agregado durante el acto junto al alcalde de la localidad, Joaquín Álvarez.

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