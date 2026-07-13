El Festival de Microcine de Iberdrola convierte Ventas de Huelma(Granada) en punto de encuentro de cultura y mundo rural

El Festival de Microcine de Iberdrola en Ventas de Huelma . - IBERDROLA

GRANADA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ventas de Huelma (Granada) acogió este fin de semana una nueva parada del Festival de Microcine de verano organizado por la plataforma 'Vente a Vivir a un Pueblo' e Iberdrola.

El evento, gratuito y abierto a todos los públicos, reunió a un centenar de vecinos y visitantes en una velada de cine bajo las estrellas en la que pudieron disfrutar de una selección de microcortometrajes de menos de un minuto de duración, premiados en los concursos organizados por Iberdrola y Cultura Inquieta.

La programación se completó con la proyección de la película 'Pioneras. Solo querían jugar', sobre las futbolistas que abrieron camino en los años setenta, el primer eslabón de una cadena que cambiaría para siempre la historia del fútbol femenino en España.

Iberdrola destaca en una nota que es el principal impulsor de la igualdad a través del deporte, tras diez años como patrocinador de la Selección Española femenina de fútbol y de numerosas federaciones deportivas.

Organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Ventas de Huelma, la iniciativa convirtió una noche de verano en un espacio de encuentro y convivencia para vecinos y visitantes, que también disfrutaron gratuitamente de palomitas y refrescos durante la proyección.

El Festival de Microcine de verano recorrerá durante las próximas semanas distintas localidades españolas, acercando la cultura a municipios rurales y contribuyendo a reforzar su atractivo como lugares para vivir, trabajar y disfrutar del ocio.

En la provincia de Granada, Iberdrola ha puesto en marcha la planta fotovoltaica de Caparacena, con 330 MW de potencia, una de las mayores instalaciones solares de Andalucía y con capacidad para abastecer de energía limpia a cerca de 165.000 hogares.

Este proyecto constituye uno de los principales hitos recientes de la compañía en la comunidad y refuerza su apuesta por el desarrollo de infraestructuras energéticas sostenibles.

La compañía ha aportado cerca de 1.800 millones de euros a la economía andaluza en los dos últimos años, ratificando su papel como uno de los principales motores económicos de la comunidad.

Además, mantiene una posición de liderazgo renovable, con más de1.500 MW de potencia renovable instalada, realizó compras en 2025 a más de 220 proveedores andaluces y continúa impulsando la movilidad eléctrica y el autoconsumo, con más de 1.600 puntos de recarga públicos y más de 120 comunidades solares en Andalucía.