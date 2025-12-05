El Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (Jaén) ofrece una docena de conciertos durante este puente

Archivo - Cantoría es una de las agrupaciones presentes en el festival. - DAVID PERELLÓ - Archivo

ÚBEDA (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

El Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (FeMAUB) ofrece una docena de conciertos así como algunas de sus propuestas más singulares durante este próximo puente.

De ahí que este 'Puente de la música antigua', que cada edición coincide con los festivos de la Constitución y la Inmaculada, sea uno de los momentos más esperados por el público, según ha informado la organización.

Hasta el 8 de diciembre, ambas ciudades acogerán una intensa agenda musical que reunirá a conjuntos nacionales e internacionales en un recorrido sonoro que va del Renacimiento a la tradición andalusí, pasando por el repertorio sacro europeo y la experimentación histórica.

La programación arrancó este jueves con la apertura del taller-laboratorio de restauración sonora, una iniciativa académica de la Universidad Internacional de Andalucía en la sede Antonio Machado de Baeza centrada en las fuentes y prácticas musicales de las ceremonias litúrgicas extraordinarias del siglo XVII en el ámbito hispánico.

En esta misma jornada, Úbeda acogió el coloquio y presentación del CD Italia en España y Nueva España, moderado por Javier Marín-López en el Centro Asociado de la UNED, en el que se planteó una relectura musicológica sobre las transferencias culturales entre ambos territorios.

Ya para este viernes, a las 20,30 horas, está previsto uno de los conciertos más esperados, el de Cantoría, dirigido por Jorge Losana. Presentará en el Auditorio de San Francisco de Baeza el programa 'Gloria... ¡pues naçió!, villancicos y ensaladas del Renacimiento ibérico', donde, a buen seguro, la agrupación volverá a poner de relieve su elevado nivel artístico.

El sábado concentrará algunos de los hitos artísticos del puente. A mediodía, el organista Léon Berben ofrecerá en la iglesia de Santa María del Alcázar y San Andrés de Baeza un viaje sonoro entre lo divino y lo humano con piezas como 'Une jeune fillette' y 'Susanne un jour'.

Por la tarde, la iglesia Parroquial de San Pablo acogerá la innovadora propuesta conjunta de Capella Prolationum & Ensemble La Danserye, que interpretarán 'Amor por Puebla'. Un programa dedicado al destierro del obispo Palafox y a las músicas compuestas para la consagración de la Catedral de Puebla en 1649, uno de los epicentros del repertorio novohispano.

La noche del sábado la música volverá a sonar en el Auditorio de San Francisco con La Grande Chapelle, dirigida por Albert Recasens, que ofrecerá el programa 'Cantos de amor sagrado', centrado en el 'Canticum Canticorum' a cinco voces de Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Como ya es tradición, la jornada culminará a medianoche con el concierto de Schola Gregoriana Hispana, dirigida por Javier Lara, que ofrecerá en la iglesia de la Santa Cruz un recorrido por las músicas dedicadas a San Francisco de Asís en el Gran Norte de México.

El domingo la actividad se dividirá entre ambas ciudades. En Úbeda, el Auditorio del Hospital de Santiago recibirá el programa 'La memoria en donde ardía', con Belén Vaquero y Pérgamo Ensemble, y obras de Antonio Literes, José de Torres y José de Nebra.

En paralelo, Baeza celebrará un mediodía musical por sus calles con el pasacalles 'Paseo musical entre palacios escondidos', a cargo de Syntagma Musicum, que repetirá en Úbeda a las 17,00 horas. También en Úbeda, la iglesia de San Lorenzo acogerá a Le Dame di Margherita con su programa de suspiros y lamentos, 'Queste lagrime amare / De mis lágrimas amargas'.

Por su parte, la Sacra Capilla de El Salvador será el escenario del monumental programa de 'Los afectos diversos', dirigido por Nacho Rodríguez, con la Misa a 16 de Carlos Patiño 'Benedicam Dominum in omni tempore'. La Sinagoga del Agua cerrará la jornada, ya a las 23,59 horas, con el concierto de Samira Kadiri & Ensemble Andalusí, en un recorrido espiritual y musical 'De las Alpujarras a Arafat, entre Oriente y Occidente'.

La programación concluirá el 8 de diciembre en Úbeda con el concierto de Al Ayre Español, dirigido por Eduardo López Banzo. Interpretará en el Auditorio del Hospital de Santiago el oratorio 'Il martirio di Santa Teodosia de Alessandro Scarlatti (Roma, 1684)', una obra clave pero poco conocida del repertorio barroco italiano.

EL AMOR COMO EJE

En su vigesimonovena edición, el FeMAUB gira "en torno a una temática universal y profundamente humana: el amor en todo su significado, del placer al dolor, tanto del cuerpo como del alma". Así, mediante repertorios sacros, profanos y mestizos, pretende desgranar las múltiples dimensiones del amor como motor de creación musical a lo largo de la historia.

Está organizado por los ayuntamientos de Úbeda y Baeza, la Diputación de Jaén, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, , la Universidad de Jaén, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la sede de la UNED en la provincia jiennense.

También cuenta con el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Jaén, así como con la coproducción del Centro Nacional de Difusión Musical del Inaem. Además, colaboran el Obispado de Jaén, Radio Nacional de España, la Asociación Tubba y el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

FESTIVAL ANDRÉS DE VANDELVIRA

El Puente de la Música Antigua se completa este año con la recta final del Festival de Música Antigua Andrés de Vandelvira (FeMAAV), que clausura su edición 2025 con dos citas destacadas en Martos y Torreperogil.

Este sábado, la Camerata Antonio Soler, dirigida por Gustavo Sánchez, interpretará en la iglesia marteña del Monasterio de las Trinitarias de el oratorio 'Humanità e Lucifero' (1704) de Alessandro Scarlatti, una obra de gran fuerza dramática que narra el conflicto entre la virtud humana y la tentación. Acabará el día 8 en la Casa de la Cultura de Torreperogil con los citados Samira Kadiri & Ensemble Andalusí y su 'De las Alpujarras a Arafat. Cantos sagrados entre Oriente y Occidente'.

El festival --promovido por la Diputación con el patrocinio de la Fundación Unicaja Jaén, la colaboración del Obispado y el Cabildo Catedral y la implicación de los ayuntamientos participantes-- subraya la importancia del diálogo entre música y patrimonio, programando repertorios históricos en catedrales, iglesias, monasterios y teatros de toda la provincia.

Y ello, además, con entrada gratuita hasta completar aforo en todos los conciertos, de manera que "se perfila así como un espacio cultural accesible, inclusivo y profundamente arraigado con el legado artístico de Jaén".