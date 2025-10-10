El Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza ofrecerá más de 20 conciertos y actividades con el amor como eje

JAÉN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XXIX Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (FeMAUB) ofrecerá una "cuidada programación" que incluye más de 20 conciertos y actividades y que gira "en torno a una temática universal y profundamente humana: el amor en todo su significado, del placer al dolor, tanto del cuerpo como del alma".

Así se ha puesto de relieve este viernes en la presentación de esta cita --que tendrá lugar del 22 de noviembre al 8 de diciembre--, que ha contado con su director, Javier Marín; la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo; el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala; el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, y los concejales de Cultura de ambas ciudadades, Elena Rodríguez e Ignacio Montoro.

A través de repertorios sacros, profanos y mestizos, el festival desgranará las múltiples dimensiones del amor como motor de creación musical a lo largo de la historia. Marín, que ha agradecido el apoyo de entidades e instituciones, ha resaltado la vigencia de su filosofía original, que pasaba por hermanar a Úbeda y Baeza y acercar la música antigua a públicos de todas las edades con un "compromiso con la excelencia artística".

En este sentido, la diputada de Cultura y Deportes hay subrayado "es uno de los grandes referentes culturales en Andalucía y uno de los mejores festivales especializados del país".

"Viendo su calidad y prestigio, además de la cantidad y calidad de los premios que ha recibido a lo largo de estos años, se podría decir que es casi una institución en nuestro panorama cultural, gracias también al trabajo que se ha desarrollado en la recuperación y en la transmisión del patrimonio musical", ha destacado.

Sobre esta edición, ha felicitado al director por el diseño de "una propuesta tan ambiciosa como diversa que, junto a las citas musicales programadas, incluye también cursos de investigación, interpretación o actividades "para acercar la música antigua a un público más amplio, plural y diverso, y que no necesita esa especialización para disfrutar de los ciclos de conciertos didácticos y sociales".

Finalmente, ha aludido al "impacto" del FeMAUB en Úbeda y Baeza y también en la provincia de Jaén, "donde se ha convertido en un motor de desarrollo cultural, social y económico que atrae cada año a más visitantes de distintos puntos del país". Algo que, unido a "la intensa actividad cultural" que ambas ciudades desarrollan a lo largo del año, refuerza su perfil "como destino de excelencia cultural".

También Ayala ha resaltado la calidad de esta "destacada cita musical", que cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura y Deporte.

"Es una muestra más del compromiso de la Consejería de Cultura y Deporte con la promoción de la cultura acercando a todos los públicos la música y su relación con la ciencia, con la arquitectura, con la pintura y con la literatura", ha afirmado.

El delegado territorial ha invitado a disfrutar del festival y a participar "de los maravillosos rincones que Úbeda y Baeza ofrecen al visitante, dos de las ciudades más monumentales de Andalucía, que son un escaparate único del Renacimiento español".

SIGLOS, ESTILOS Y EMOCIONES

El festival arrancará el 22 de noviembre en el Auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda con el concierto inaugural 'La voz del tiempo: del Barroco a la eternidad', interpretado por la Orquesta de la Universidad de Jaén bajo la dirección de Daniel García Caro.

A partir de ahí, "una cuidada selección de más de 20 conciertos y actividades desarrollará el eje temático del amor en sus múltiples formas": el amor místico, el amor cortesano, el amor desesperado, el sacrificado o el ritual.

El 23 de noviembre, el Coro Llama de Amor Viva & Cuarteto Atenco, dirigidos por Manuel García Villacañas, presentarán en Baeza 'San Juan de la Cruz: la cena que recrea y enamora', una propuesta espiritual que enlaza con la tradición mística del Barroco hispano.

Durante las siguientes semanas, pasarán por los escenarios de FeMAUB 2025 formaciones como Real Capilla del Pópulo, La Grande Chapelle, Cantoría, Ensemble Manuel García, Le Dame di Margherita, Los Afectos Diversos, Samira Kadiri & Ensemble Andalusí, Syntagma Musicum, Belén Vaquero & Pérgamo Ensemble o el organista Léon Berben.

El festival concluirá el 8 de diciembre con el oratorio Il martirio di Santa Teodosia de Alessandro Scarlatti, interpretado por Al Ayre Español bajo la dirección de Eduardo López Banzo.

CICLOS PARALELOS

Por otra parte, se mantienen los tradicionales ciclos paralelos, como FeMAUB Social, que acercará la música antigua a la comunidad sanitaria el 29 de noviembre con la Orquesta María de Molina en el hospital comarcal San Juan de la Cruz.

FeMAUB Didáctico propone 'El poeta soldado. Vida y amor en los tiempos del Marqués de Santillana', un espectáculo escénico-educativo a cargo de Armonía Danza con funciones dirigidas a escolares en Baeza y Úbeda los días 27 y 28 de noviembre. Además, Danzas entre Palacios, previsto el 7 de diciembre, llenará las calles de ambas ciudades de música itinerante y danza histórica con Syntagma Musicum.

Otro de los pilares del festival será su programa FeMAUB Académico, con un taller-laboratorio de restauración sonora programado del 4 al 6 de diciembre en la Sede Antonio Machado de la UNIA. Con el título 'Fuentes y prácticas musicales en las ceremonias litúrgicas extraordinarias del área hispánica (siglo XVII)', está dirigido por Javier Marín, Fernando Pérez y José Antonio Gutiérrez, con un claustro de especialistas internacionales de México, Guatemala, EEUU y España.

Se centrará en la reconstrucción de la ceremonia de consagración de la Catedral de Puebla (1649) y culminará con un concierto final en la Iglesia de San Pablo de Baeza, a cargo de Capella Prolationum, Ensemble La Danserye y el propio alumnado del taller. La inscripción está abierta hasta el 28 de noviembre en la web oficial de la UNIA.

ENTRADA

La mayoría de los conciertos de FeMAUB 2025 son de entrada libre hasta completar aforo. Los siete conciertos de pago contarán con un sistema de venta de entradas anticipadas (doce euros) y bonificadas (diez euros para asociaciones musicales, cinco euros para estudiantes, mayores de 65 y comunidad universitaria). También admite el uso del Bono Cultural Joven. Toda la información está disponible en la web del festival.

El FeMAUB está organizado por la Diputación de Jaén, la Consejería de Cultura y Deporte, los ayuntamientos de Úbeda y Baeza, la Universidad de Jaén, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la UNED Jaén, y tiene el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Jaén y Fundación Unicaja.

Además, cuenta con la coproducción del Centro Nacional de Difusión Musical del Inaem, y la colaboración del Obispado de Jaén, Radio Nacional de España, la Asociación Tubba y el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.