El Festival de Música Tradicional de La Alpujarra celebrará su XLIII edición en Roquetas de Mar (Almería)

Presentación de la XLIII edición del Festival de Música Tradicional de La Alpujarra. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cultura y Educación de Granada, Pilar Caracuel, ha presentado la XLIII edición del Festival de Música Tradicional de La Alpujarra, que este año, dado su carácter itinerante, acogerá la ciudad almeriense de Roquetas de Mar, el 9 de agosto. Dedicado, en esta ocasión, a la escritora y docente Ana Sánchez Santiago, rendirá homenaje al trovero Constantino Berenguer Puga.

Acompañada del concejal de Cultura de Roquetas de Mar, Daniel Salcedo, y de Juan José Bonilla, presidente de la Asociación Cultural Abuxarra, Caracuel ha señalado que "este festival, uno de los eventos culturales más longevos y destacados de la provincia de Granada, sigue persiguiendo su objetivo de recuperar, conservar y poner en valor el rico legado musical de La Alpujarra, entendiendo que este acervo constituye un patrimonio inmaterial de primer orden que singulariza y aporta identidad a toda la comarca".

En esta línea, la diputada ha remarcado que "esta iniciativa, durante sus 43 años de historia, ha conseguido movilizar e implicar a la población local y a su tejido asociativo, con lo que su finalidad no es meramente musical, sino que transciende a aspectos como la dinamización social, el desarrollo económico y la cohesión territorial de La Alpujarra".

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Daniel Salcedo, ha detallado que "estamos muy contentos de acoger este evento con tanta solera nacional, pues aunque nuestra ciudad no está dentro del territorio denominado comúnmente Alpujarra, forma parte de ese espacio que antropológicamente ocuparon miles de alpujarreños y alpujarreñas desde la década de los años 60, buscando una vida mejor y sabiendo conservar sus costumbre y raíces musicales".

Desde su puesta en marcha en el año 1982, el Festival de Música Tradicional de La Alpujarra ha perseguido rescatar, conservar y transmitir la cultura popular alpujarreña en sus distintas manifestaciones, contribuyendo a la difusión del patrimonio cultural de la comarca, aumentando el interés por conocerlo y produciendo un mayor flujo turístico.

Además, en este tiempo, el festival ha favorecido la creación de grupos de música y asociaciones culturales que han dinamizado las localidades implicadas, se ha promovido la cooperación e intercambio con otras culturas, así como la relación intergeneracional, y se ha mantenido viva la conciencia alpujarreña.

DETALLES DEL FESTIVAL

El Festival de Música Tradicional de La Alpujarra, abierto a la participación de cualquier grupo sin selección previa y tanto infantil como juvenil o de adultos, está organizado por la Asociación Cultural Abuxarra y el ayuntamiento anfitrión de cada edición, ya que su sede es itinerante.

La Comisión Organizadora de este año ha decidido dedicar el festival a la escritora y docente Ana Sánchez Santiago por su larga trayectoria en defensa de la transmisión de la cultura tradicional alpujarreña, impulsando de manera especial la poesía y el trovo.

Además, se rendirá un homenaje al trovero afincado en Roquetas de Mar Constantino Berenguer Puga por su lucha y difusión incansable de las tradiciones, concretamente del trovo alpujarreño.

Con la expectativa de rozar las 20.000 personas, el festival se desarrollará en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, el día 9 de agosto, y contará con una feria agroalimentaria de productos alpujarreños compuesta por una veintena de stands y situada en la explanada contigua al recinto.

Este evento cultural, iniciado el 3 de enero de 1982 en el municipio granadino de Yegen, ya ha pasado por localidades de Granada y Almería como Murtas, Adra, Capileira, El Ejido, Turón, Mairena, Ugíjar, Alcolea, Lanjarón, Dalíar, Rubite y Paterna del Río, entre otras.

Entre los distintivos otorgados a este festival, destacan la Medalla de la Cultura de la Diputación de Almería (2005), el diploma de honor del Centro Unesco de Andalucía (2007), la Granada Coronada de la Diputación de Granada (2012), o el Premio de la Asociación Athenaa a la Institución-Colectivo (2022).